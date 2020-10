DIME Awards 2020: Το Good News έφερε καλά νέα και βραβείο για το NEWS 24/7

Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Good News Coverage | Covid-19 για την ενότητα Good News απέσπασε το NEWS 24/7 στα DIME Awards 2020, αποδεικνύοντας πως δεν σταματά να καινοτομεί και να δημιουργεί νέες ενότητες, ακόμα κι όταν οι συνθήκες δεν μοιάζουν ευνοϊκές.

Η ενότητα Good News λανσαρίστηκε στο News247.gr τις πρώτες ημέρες των περιοριστικών μέτρων, αναζητώντας και παρουσιάζοντας στο κοινό κάθε θετική και αισιόδοξη είδηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τις ανάγκες της ενέργειας δημιουργήθηκε minisite, σχεδιάστηκε Special Widget Placement, δίνοντας έμφαση στα social με ειδικό Instagram template και προώθηση μέσω Facebook Messenger BOT. Η ενότητα Good News αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα project της 24MEDIA την περίοδο του COVID-19.

Η 24MEDIA ήταν από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς των DIME Awards 2020 καθώς απέσπασε τέσσερα σπουδαία βραβεία: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best CSR Initiative | Covid-19 για τις Μουσικές Αγάπης: The Unplagued Concert, Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Breaking News Reporting για το KOBE24: Kobe Bryant Takeover by Sport24.gr, Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Native Advertising Campaign για το vintage καλοκαίρι του Ladylike.gr by Fix Άνευ και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Good News Coverage | Covid-19 για την ενότητα Good News από το News247.gr.

Η τελετή απονομής των φετινών Digital Media Awards πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για 7η χρονιά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπου στελέχη της ελληνικής ψηφιακής αγοράς συγκεντρώθηκαν για να βραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές στον απαιτητικό χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.

