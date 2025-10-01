ERTFLIX: Αυτές είναι οι νέες λειτουργίες που περιμένουμε

Το ERTFLIX αναβαθμίζεται με λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες των σύγχρονων διεθνών πλατφορμών. Τι να αναμένουν οι τηλεθεατές.

Εξατομικευμένο περιεχόμενο, γονικό έλεγχο, νέο οδηγό προγράμματος με catch up και replay TV έχουν να περιμένουν οι τηλεθεατές του ERTFLIX το επόμενο διάστημα.

Η δημοφιλής ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα, με 18.000.000 θεάσεις κάθε μήνα, πάει ένα βήμα παραπέρα με νέες λειτουργίες, αλλά και διαρκή ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες.

Όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ, από την τρέχουσα σεζόν, το ERTFLIX αναβαθμίζεται με λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες των σύγχρονων διεθνών πλατφορμών που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, την ευκολία και την εξατομίκευση.

Μεταξύ αυτών είναι ο γονικός έλεγχος, η off–line αποθήκευση περιεχομένου, οι υπενθυμίσεις, το προηγμένο σύστημα προτάσεων κ.ά.

Υπενθυμίζεται, ότι στις αρχές του 2025 είχαν γίνει γνωστές αναλυτικά οι νέες λειτουργίες που αναμένονταν εντός του έτους.

Κάποιες εξ αυτών έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή, ενώ κάποιες θα τις δούμε το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για τις εξής:

Γονικός έλεγχος: Δημιουργία ξεχωριστών προφίλ με κωδικό πρόσβασης για ασφαλή παρακολούθηση από ανήλικους.

Offline αποθήκευση περιεχομένου : Δυνατότητα θέασης χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Λειτουργία υπενθυμίσεων: Για ζωντανές εκπομπές και γεγονότα.

Προηγμένο σύστημα προτάσεων: Εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου, χάρη σε έξυπνες τεχνολογίες.

Εργαλεία προσβασιμότητας: Νέες δυνατότητες για άτομα με αναπηρία, με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και υπότιτλους.

Βελτιωμένη πλοήγηση: Εύχρηστες λειτουργίες, όπως παράβλεψη τίτλων αρχής/τέλους και αποθήκευση αγαπημένων σειρών.

Λειτουργία «Continue Watching» : Συνέχιση προβολής σε όλες τις συσκευές.

Μετάδοση περιεχομένου σε UHD ποιότητα: Απαράμιλλη εικόνα και ήχος για ακόμα καλύτερη εμπειρία.

Παράλληλα, το ERTFLIX βρίσκεται κοντά στα άτομα με προβλήματα αναπηρίας στοχεύοντας διαρκώς στην απρόσκοπτη προσβασιμότητά τους στο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Διαθέτει περισσότερες από 1.850 ώρες υποτιτλισμένου προγράμματος on demand, σειρές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Έχει επίσης, περιεχόμενο με ακουστική περιγραφή.

Διαρκής ανανέωση υπάρχει και σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο, καθιστώντας την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ σε έναν κόμβο ποικίλλων προγραμμάτων.

Οι επισκέπτες του ERTFLIX μπορούν να βλέπουν σε καθημερινή βάση:

Ταινίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου

Ταινίες από το πρόγραμμα του 1,5%

Ταινίες μικρού μήκους από το πρόγραμμα «Μικροφίλμ»

Σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ, μεταξύ αυτών και εκείνες που θα κάνουν πρεμιέρα στην πλατφόρμα («Αύριο», «Θάλασσες μας χώρισαν» κ.ά.)

Ξένες σειρές

Ντοκιμαντέρ (Ιστορικά, ταξιδιωτικά, για τη φύση και το περιβάλλον, για τις επιστήμες κ.ά.)

Παιδικές ταινίες

Παιδικές εκπομπές

Κινούμενα σχέδια

Όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ

Αθλητικές διοργανώσεις

Εμβληματικές εκπομπές από το πλούσιο Αρχείο της ΕΡΤ

Σημειώνεται ότι μέσω του ERTFLIX, οι επισκέπτες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο το ΕΡΤnews, τα γραμμικά κανάλια της ΕΡΤ, το παιδικό κανάλι ΕΡΤ Kids, την ERT World, καθώς και ξένα τηλεοπτικά κανάλια (DW, TV5 MONDE).