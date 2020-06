J2US - Στην υγειά μας: Ποιος κέρδισε τη "μάχη" τηλεθέασης

"Κονταροχτυπήθηκαν" στην τηλεθέαση το βράδυ του Σαββάτου (06/06) τα ψυχαγωγικά προγράμματα "J2US" και "Στην υγειά μας ρε παιδιά".

Η μουσική εκπομπή του ΣΚΑΙ κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο με ποσοστό 17,4%, αφήνοντας πίσω το "J2US" με 12,3%.

Ωστόσο, στο δυναμικό κοινό είχαμε "ντέρμπι" ανάμεσα στα δύο προγράμματα.

Συγκεκριμένα, το μουσικοχορευτικό show του Open κατάφερε να σημειώσει 10,3% και σχεδόν να αγγίξει την εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου, που σημείωσε 11,2%.

Δυναμικό κοινό:

Στην υγειά μας ρε παιδιά – 11,2%

Just The 2 Of Us – 10,3%

Γενικό σύνολο:

Στην υγειά μας ρε παιδιά – 17,4%

Just The 2 Of Us – 12,3%