"Μιχαλολιάκο δεν σε πολεμάμε για τις ιδέες σου, αλλά για την εφαρμογή τους"

Τα κρούσματα αυξάνονται και το να τα "χιλιάσουμε" δεν ακούγεται πλέον σαν αστείο. Η πανδημία μας απασχολεί και θα μας απασχολεί μέχρι να βρεθεί φάρμακο, εμβόλιο και μέχρι κυρίως, να συνηθίσουμε τις μάσκες και τις αποστάσεις.

"Δεν είναι δικαιολογία να μην φοράς τη μάσκα σου. Αν κολλήσεις δεν θα τους κάνεις τη μούρη κρέας, εσύ θα ταλαιπωρηθείς", ναι αυτή είναι η αλήθεια και πάει πακέτο με τις κυβερνητικές παλινωδίες.

Φυσικά η εβδομάδα είχε και Χρυσή Αυγή, δίκες και καταδίκες και την ελάχιστη δικαίωση των θυμάτων του φασισμού στη χώρα μας. "Ας πει κάποιος στον Μιχαλολιάκο ότι δεν τον πολεμάμε για τις ιδέες του, αλλά για την εφαρμογή τους στα πλευρά αλλοδαπών και στην καρδιά του Φύσσα", με άλλα λόγια.

"Κρατήστε τις πεποιθήσεις σας χωριστά από τα γεγονότα. Μια δολοφονία, όπως του Φύσσα ή του Ζακ δεν είναι ΟΚ επειδή ο νεκρός δεν είναι του γούστου σας". Για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά και άλλα πολλά, στο Podcast της Μίνας Μπιράκου που αυτή τη βδομάδα είχε και καλεσμένη τη Madame Ginger.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

