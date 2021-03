Μας αφήνουν (ψιλο)ελεύθερους με 3000 κρούσματα και την ευχή τους, ο Άδωνις βαφτίζει, τα μπουτς παίρνουν φωτιά και στην Ευρωβουλή διδάσκουμε Απόκριες.

Ευτυχώς υπάρχει η Άση Μπήλιου.

Τα highlights

Οι κεντρικοί σταθμοί του μετρό έχουν τόσο κόσμο που θυμίζουν rave party των 90ς σε χωράφι

Έχω κάνει τις τελευταίες τέσσερις μέρες τέσσερα τεστ για κορονοϊό, τα ρουθούνια μου έχουν γίνει σαν τη Μάγχη

Η Άση Μπήλιου είναι ένας μοντέρνος, δοτικός και φωτεινός άνθρωπος. Και η πιο λογική και σωστή αστρολόγος που έχουμε. Και την έχουμε πλέον από πολύ κοντά. Ή τουλάχιστον το asibiliou.gr.

Μας μίλησε για:

Το τι είναι αστρολογία και πως ξεκίνησε

Τη δική της συνάντηση με τους πλανήτες

Το πως πρέπει οι άνθρωποι να χρησιμοποιούμε την αστρολογία

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

