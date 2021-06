Στο Masterchef δεν νίκησε απλώς η Μαργαρίτα, αλλά το ταλέντο, η αξιοπρέπεια και η ταπεινότητα

Πλήρως εμβολιασμένη και πλήρως έτοιμη να μην αρχίσω τις ποτάρες. Έχει (ακόμα λίγο) Roland Garros και πολύ, πολύ Euro. Και είναι ωραία τα παιχνίδια. Ο παρουσιαστής του Πιο Αδύναμου Κρίκου, Τάσος Τρύφωνος το ξέρει καλά.

Αρχίζει το ματς και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για Euro (ναι, το εννοώ, εγώ έχω τρελαθεί από χαρά που ένα μήνα θα βλέπουμε αγώνες με delivery και παρέα) είναι στο sport24 και στα social του. Κάνε μου τη χάρη και μπες στο facebook group ένα γιούρο απ’ όλα και γράψε καλά λόγια για την τρίτη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας που με βρίζουνε.

Κορίτσια, θυμηθείτε με βλέποντας αγώνες της Γαλλίας.

Σε άλλες μπάλες, τεράστιο το μπράβο στη Μαρία Σάκκαρη που έφτασε στον ημιτελικό του Roland Garros και στον Στέφανο Τσιτσιπά που επίσης έφτασε εκεί κι ακόμα ο δρόμος του είναι ανοιχτός. Όσο για τις «μάχες» στα social που χρησιμοποιούν πολιτικά τα επιτεύγματά τους απαντώ με Σαπφώ Νοταρά και μπουρλότα.

Για άλλη μία εβδομάδα εστιάζουμε στα αγαπημένα Samsung Galaxy S21 5G τα οποία είναι απλά epic. Και παρέα με τη Μαριλού Παντάκη aka Madame Ginger ανακαλύπτουμε τις φοβερές λειτουργίες όπως το Vlogger’s View και το Single Take ενώ αποθεώνουμε την ανάλυση στα 8Κ video και την μπαταρία τους που θα μας βοηθήσει να βγάλουμε τη μέρα. Η Μαριλού μάς μιλά για την αγαπημένη της Τήνο, τα epic κορίτσια του Madame Ginger και τη νέα της τηλεοπτική εκπομπή.

Guest, o Τάσος Τρύφωνος

Ο καλεσμένος μου γίνεται twitter trend κάθε, μα κάθε ΣΚ, με το που ξεκινάει Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος. Ο Τάσος Τρύφωνος, με τον οποίο γνωριζόμαστε 20 χρόνια μου μίλησε για:

Τα παιδικά χρόνια στην Κύπρο με την πολλή τηλεόραση και το τετραδιάκι όπου έστηνε προγράμματα φανταστικών καναλιών

Το Κοελικό του κάρμα που τον έσπρωχνε συνέχεια στα media

Τη συνάντησή του με τον ίδιο τον Κοέλιο στο Μονακό (και τι του είπε)

Την επιτυχία του Πιο Αδύναμου Κρίκου στην Κύπρο

Τις συμβουλές της Έλενας Ακρίτα

Τον ερχομό του Πιο Αδύναμου Κρίκου στην Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ

Την πιθανότητα να μπει στο Ρεκόρ Γκίνες ως ο παρουσιαστής με τα περισσότερα επεισόδια του Πιο Αδύναμου Κρίκου

Το από εδώ και μπρος (μπορεί να τον δούμε στη Βουλή;)

Τον χαρακτήρα του πίσω από τον ρόλο

Τα αξέχαστα highlights του Αδύναμου Κρίκου

