Τέλος η Τατιάνα Στεφανίδου από τον ΣΚΑΙ

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για το τέλος της συνεργασίας με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Το τέλος της συνεργασίας με την Τατιάνα Στεφανίδου ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά, το βράδυ της Παρασκευής (3/10), ο ΣΚΑΙ.

Στην ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, δεν αναφέρεται ο λόγος του διαζυγίου με την παρουσιάστρια, η οποία είχε ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΙ τη φετινή σεζόν παρουσιάζοντας την εκπομπή «Power Talk». Ωστόσο, κατέγραψε πολύ χαμηλές πτήσεις στην τηλεθέαση με αποτέλεσμα η συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρωθεί πρόωρα.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας ήταν στον τηλεοπτικό αέρα μόλις ένα μήνα με τις τηλεθεάσεις να είναι απογοητευτικές από την πρώτη ημέρα, αφού η εκπομπή δεν ξεπέρασε σε τηλεθέαση το 5%.

Μετά το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, μάλιστα, έγιναν αλλαγές στο σκηνικό της εκπομπής σε μία προσπάθεια να γίνει λίγο πιο φωτεινό, περιορίστηκε το κοινό, ενώ έγιναν αλλαγές και στη θεματολογία. Ωστόσο, η εκπομπή δεν κατάφερε να ανακάμψει στους πίνακες τηλεθέασης και ο ΣΚΑΪ πήρε την απόφαση για την οριστική διακοπή της εκπομπής σε συνεννόηση με την παρουσιάστρια.

«Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.