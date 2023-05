Τηλεθέαση: Κι όμως, ο "Σασμός" επισκίασε την Eurovision - Τι νούμερα έκαναν

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/05) ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2023, στον οποίον εμφανίστηκαν ο Victor Vernicos με το τραγούδι "What They Say", εκπροσωπώντας την Ελλάδα, και ο Andrew Lambrou με το "Break A Broken Heart", ως εκπρόσωπος της Κύπρου.

Τα βλέμματα των τηλεθεατών ήταν στραμμένα στην Liverpool Arena, όπου πραγματοποιήθηκε το διαγωνιστικό μέρος, προκειμένου να δουν εάν η Ελλάδα θα καταφέρει να προκριθεί στον μεγάλο Τελικό.

Τελικά, δυστυχώς, η Ελλάδα αποκλείστηκε, ενώ η Κύπρος πήρε το "εισιτήριο" για το Σάββατο (13/05).

Όσον αφορά την τηλεθέαση, ο Β' Ημιτελικός της Eurovision, που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, παρακολουθήθηκε από ένα μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού, ωστόσο, η δραματική σειρά "Σασμός" του Alpha ήταν εκείνη που κατέγραψε πρωτιά στο γενικό σύνολο και το δυναμικό κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα ποσοστά του Β' Ημιτελικού ήταν σαφώς ανώτερα του Α' Ημιτελικού, κάτι που είναι λογικό, αφού η Ελλάδα και η Κύπρος διαγωνίζονταν στο δεύτερο μέρος.

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Γενικό σύνολο

Eurovision: 16,6%

Γη της Ελιάς: 24,1%

Masterchef: 11,6%

Μαύρο Ρόδο: 16,6%

Δυναμικό κοινό

Σασμός: 23,3%

Eurovision: 20,6 %

% Γη της Ελιάς: 15,9%

Masterchef: 14,8%

Μαύρο Ρόδο: 10,9%

