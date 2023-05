Eurovision 2023: Το πρώτο μήνυμα του Victor Vernicos μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Εκτός του Τελικού της Eurovision 2023 έμεινε η Ελλάδα, η οποία χθες, Πέμπτη (11/05), διαγωνίστηκε στον Β' Ημιτελικό στο Λίβερπουλ με τον Victor Vernicos και το τραγούδι "What They Say".

Μόλις 16 ετών, ο Victor ήταν ο νεότερος καλλιτέχνης του φετινού διαγωνισμού και όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσαν οι Βρετανοί διοργανωτές, "our Eurovision son". Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού σε όλες τις φάσεις του, από τις επίπονες καθημερινές πρόβες, τις καθημερινές εμφανίσεις του σε διεθνή media και events, μέχρι και τον Ημιτελικό.

Δυστυχώς, η εμφάνισή του δεν κατάφερε να ενθουσιάσει την Επιτροπή και να του εξασφαλίσει το πολυπόθητο "εισιτήριο", το οποίο, ωστόσο, πήρε η Κύπρος με τον Andrew Lambrou στο τραγούδι "Break a Broken Heart". Παρόλα αυτά, ο Victor Vernicos έλαβε ένα θερμό χειροκρότημα για την όμορφη προσπάθειά του.

Η σκηνική εμφάνιση του 16χρονου έχει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργος Σεγρεδάκης, ο οποίος κράτησε το στιλ που είχε ο Victor στο video clip του τραγουδιού.

Eurovision 2023: Η εμφάνιση του Victor Vernicos στον Β' Ημιτελικό

Eurovision 2023: Το πρώτο μήνυμα του Victor Vernicos μετά τον αποκλεισμό

Στο πρώτο του μήνυμα στα social media μετά από τον αποκλεισμό της Ελλάδας, ο Victor Vernicos έγραψε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

"Σας αγαπώ. Πολλά περισσότερα θα έρθουν σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους fans της Eurovision για την απίστευτη εμπειρία".

