Το SPORT24 απογειώνεται στις τάσεις του YouTube

Σε μία βραδιά... ολυμπιακής έξαρσης λόγω της μπασκετικής πρόκρισης των “ερυθρολεύκων” στο Final Four του Βελιγραδίου, το SPORT24 κατάφερε να κάνει τη διαφορά και να παρουσιάσει ένα άρτιο αποτέλεσμα με έκτακτες εκπομπές και video παραγωγές, οι οποίες κατάφεραν να χαρίσουν συνολικά στο κανάλι του στο YouTube περισσότερα από 530.000 views, μέσα σε μια ημέρα.

Η αρχή έγινε με την έκτακτη Game Night του Παντελή Βλαχόπουλου, προσφέροντας μας sneak peeks από τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, καθώς και από τις αφίξεις του σούπερ σταρ του NBA, Κέβιν Ντουράντ και της οσκαρικής ηθοποιού, Έμα Στόουν, αλλά και αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών της μεγάλης πρόκρισης.

Την εκπομπή παρακολούθησαν 5.000 live viewers, ξεπερνώντας στο σύνολο τις 90.000 θεάσεις σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ βρέθηκε στις υψηλότερες θέσεις των τάσεων (No6), επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί την πιο αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων φιλάθλων.

Το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη πρόκριση, οι Παντελής Βλαχόπουλος και Σπύρος Καβαλιεράτος μετέφεραν όλα τα νέα μέσα από την έκτακτη εκπομπή στο newsroom του SPORT24. Την σκυτάλη πήρε στη συνέχεια η εκπομπή "Show Must Go On" με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, η οποία βγήκε ζωντανά από το παρκέ του ΣΕΦ και έδωσε μία διαφορετική νότα για τον θρίαμβο των "ερυθρολεύκων", ενώ φιλοξένησε στον "αέρα" τον μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού, Γιώργο Πρίντεζη.

Το SPORT24 μένει πιστό στις αρχές του και προβάλλει με συνέπεια τα μεγάλα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέροντας παράλληλα ένα περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, το οποίο μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ του εξωτερικού.

