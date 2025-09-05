89η ΔΕΘ: Ποια είναι τα 11 μεγάλα έργα σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Ένα κρίσιμο έργο είναι η υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού με τρεις γραμμές που θα προσθέσουν ακόμα ένα μέσο σταθερής τροχιάς στο αστικό τμήμα της Θεσσαλονίκης

Ξεκινάει η 89η ΔΕΘ και η Θεσσαλονίκη περνάει παραδοσιακά στο επίκεντρο της. Σε επίπεδο υποδομών Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλά καθώς πληθυσμιακά αποτελεί τη 2η σε μέγεθος Περιφέρεια στην Ελλάδα και ως εκ τούτου συγκεντρώνει πολλά έργα υποδομής.

Με την ευκαιρία της ΔΕΘ το ypodomes.com ανοίγει την πόρτα των έργων στην Κεντρική Μακεδονία και θα χωρίσουμε την δραστηριότητα που υπάρχει σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα μεγάλα έργα που είναι υπό κατασκευή και η δεύτερη τα έργα που είναι σε δημοπράτηση και πρόκειται να μας απασχολήσουν στο άμεσο ή και μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Στην καρδιά των έργων βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας με 1,1 εκατομμύρια κατοίκους. Η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό άλλαξε το πρόσωπο της και της έδωσε αέρα μεγαλούπολης με παρουσία σημαντικών υποδομών. Τι άλλο όμως γίνεται στην πόλη; ποια είναι η κινητικότητα στα μεγάλα έργα;

Ας ξεκινήσουμε με το Μετρό Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Νοέμβριο παραδόθηκε σε λειτουργία η βασική γραμμή Μετρό, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία με 13 σταθμούς.

Πλέον υπό κατασκευή είναι η επέκταση προς τα νοτιο-ανατολικά που θα προσθέσει επιπλέον πέντε σταθμούς και θα δημιουργήσει το πρώτο μικρό δίκτυο μετρό στην πόλη.

Πάμε να δούμε πως θα λειτουργήσει η επέκταση προς Καλαμαριά. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως πρόκειται ένα νέο κλάδο που συνδέεται με τη βασική γραμμή. Θα ξεκινά από τον σταθμό της 25ης Μαρτίου και θα περνά από τους σταθμούς (δείχνουμε χάρτη της επέκτασης με τους σταθμούς):

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΡΕΤΣΟΥ

ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ

ΜΙΚΡΑ

Στην πραγματικότητα όταν λειτουργήσει η επέκταση θα υπάρχουν δύο γραμμές στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πρώτοι 11 σταθμοί από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τον σταθμό της 25ης Μαρτίου θα είναι κοινοί και για τις δύο γραμμές. Μετά οι γραμμές θα διακλαδώνονται είτε προς την Νέα Ελβετία, είτε προς την Μίκρα ανάλογα την επιλογή της διαδρομής.

Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2013 και πλέον η κατασκευή του είναι σε τελικό στάδιο. Η επέκταση αυτή προγραμματίζεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να δοθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούνται περίπου 60.000 επιβάτες επιπλέον ημερησίως. Το έργο έχει αναλάβει η AKTOR GROUP και αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνικό Μετρό.

Το flyover

Προχωρά η κατασκευή για το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και πριν από λίγες ημέρες η πρόοδος του έργου έσπασε το φράγμα του 25% όπως ενημέρωσε σχετικά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Σήμερα βρισκόμαστε 20 μήνες πριν την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του έργου που είναι για τον Μάιο του 2027.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υπάρχουσας ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού (ΑΕΣΠΕΡ), η οποία σχεδιάσθηκε την δεκαετία 1970-1980. Η υπάρχουσα ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εκσυγχρονιστεί σε μήκος 12 χιλιομέτρων.

Παράλληλα θα κατασκευασθεί μία Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας κυκλοφορίας (ΥΤΛ) μήκους 7,6 χλμ περίπου, πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων τεχνικών, μία γέφυρα μήκους 4 χλμ. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΑΒΑΞ.

Τα 17 σχολεία

Περνάμε στο επόμενο έργο που αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δεκαεπτά (17) νέων Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ. Συνοπτικά στοιχεία για τα σχολεία που πρόκειται να στεγαστούν στα νέα κτίρια, καθώς και το ενδεικτικό εμβαδό αυτών αναγράφονται στον πίνακα εδώ.

Η διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει οριστεί στα 27 έτη. Τα πρώτα δύο αφορούν την κατασκευαστική περίοδο, ενώ η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης των σχολικών μονάδων ολοκληρώνεται στα 25 έτη. Ανάδοχος είναι η Ένωση Προσώπων METLEN – ΑΤΕΣΕ και φορέας υλοποίησης το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Συνολικά θα κατασκευαστούν 2 Νηπιαγωγεία, 6 Δημοτικά Σχολεία, 4 Γυμνάσια και 6 Λύκεια.

Η επέκταση του 6ου προβλήτα

Το τέταρτο έργο αφορά το έργο του ΟΛΘ με τίτλο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» αποτελεί το μεγαλύτερο νέο λιμενικό έργο της χώρας και εντάσσεται στις υποχρεωτικές επενδύσεις του Οργανισμού μετά την ιδιωτικοποίηση του. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για επαναδημοπράτηση του έργου καθώς ο πρώτος διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε και ακυρώθηκε λόγω των μεγάλων αλλαγών που προέκυψαν στις τιμές των υλικών κατασκευής την διετία 2021-2023.

Είναι το βασικό έργο των υποχρεωτικών επενδύσεων της ΟΛΘ Α.Ε. μετά την ιδιωτικοποίηση της και αναμένεται να αλλάξει την εικόνα όχι μόνο του λιμανιού αλλά και όλης της πόλης. Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 30 μήνες και αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2028. Με τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προβλήτα θα διπλασιαστεί η ικανότητα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ ενώ φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΛΘ.

Το παιδιατρικό νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συνεχίζουμε με το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην ελληνική κοινωνία στις αρχές του 2027, αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην παροχή υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά στην Ελλάδα.

Ως το πρώτο αποκλειστικά παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών, θα παρέχει δευτεροβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και τριτοβάθμια παιδιατρική περίθαλψη για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το δίκτυο υπηρεσιών υγείας για παιδιά και εφήβους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος για την παιδιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση, προωθώντας την καινοτομία και την αριστεία στην ιατρική πρακτική, στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Ανάδοχος είναι η ΑΒΑΞ. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατασκευάζει επίσης τα Γενικά Νοσοκομεία Κομοτηνής και Σπάρτης.

Το Thess Intec

Κλείνουμε τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης με το Thess Intec. Στόχος είναι η ανάπτυξη του πρώτου για τη χώρα Κέντρου Καινοτομίας όπου θα λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα για επιχειρήσεις και θα καταστήσει την Θεσσαλονίκη το επίκεντρο στην έρευνα νεών εφαρμογών και τεχνολογιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Σε εξέλιξη είναι σειρά από έργα. Η πρώτη αφορά χωματουργικές εργασίες, η δεύτερη αντιπλημμυρικά με την προσθήκη εδάφους και η τρίτη με την στεγάνωση του χώρου για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα μελλοντικά κτίρια. Το κόστος των τριών εργολαβιών είναι περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο που θα γίνει είναι η δημιουργία βασικών υποδομών, δηλαδή η δημιουργία εσωτερικού οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, φωτισμού, κοινόχρηστων χώρων, στάθμευσης κ.α.

Επίσης θα δημιουργηθούν και τα βασικά δίκτυα, δηλαδή ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.α. Αυτά τα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε κάποιους μήνες για να ακολουθήσει η ανέγερση του κτιρίου του Thess Intec όγκου 10.000 τ.μ.

Το κτίριο θα έχει 4 ορόφους περίπου 2.500 τμ έκαστος. Δύο όροφοι θα αφορούν τα ερευνητικά εργαστήρια, ένας όροφος θα είναι “θερμοκοιτίδα” για start-ups και spin-offs και ένας όροφος θα είναι συνεδριακό κέντρο.

Τα έργα που έρχονται

Αναφορικά με τα άμεσα μελλοντικά μεγάλα έργα της πόλης, αυτά συμπυκνώνονται το Logistics Park στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη, τον Δυτικό Προαστιακό και την σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα με το δίκτυο, τα δύο εργοστάσια απορριμμάτων κ.α.

Ο διαγωνισμός του Υπερταμείου μέσω του PPF για το Logistics Park στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου είναι σε προχωρημένο στάδιο και έπεται η υποβολή προσφορών που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση και συμβασιοποίηση του το 2026.

Το ίδιο αναμένουμε και για τους διαγωνισμούς για τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ΣΔΙΤ. Εδώ είμαστε σε αναμονή για να ξεκινήσει η τελική φάση που είναι η υποβολή των προσφορών και στη συνέχεια η συμβασιοποίηση, ορόσημα που μπορεί να επιτευχθούν έστω και οριακά εντός του 2026.

Ένα κρίσιμο έργο είναι η υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού με τρεις γραμμές που θα προσθέσουν ακόμα ένα μέσο σταθερής τροχιάς στο αστικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός παράλληλα περιλαμβάνει και την σιδηροδρομική σύνδεση με τον προβλήτα έξι του ΟΛΘ. Εδώ μπορεί να τρέξουν πιο γρήγορα οι εξελίξεις και να δούμε το έργο να συμβασιοποιείται είτε στο τέλος του έτους, είτε στις αρχές του 2026. Πρόκειται για το σπουδαιότερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης μετά τα έργα για το Μετρό.

Σε τελική φάση όμως είναι και τα δύο εργοστάσια απορριμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Στον ένα διαγωνισμό έχει επικρατήσει το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΗΛΙΟΧΩΡΑ και στον δεύτερο το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΤΙΤΑΝ. Η συμβασιοποίηση των δύο έργων είναι στον ορατό ορίζονται και ίσως έχουμε σημαντικά νέα το επόμενο διάστημα.

Στα πιο μελλοντικά έργα ξεχωρίζουμε τις επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά και το αεροδρόμιο. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η επέκταση του Μετρό προς Σταυρούπολη, Ευκαρπία που θα συνδεθεί ως νέος κλάδος της βασικής γραμμής του Μετρό στον σταθμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Για να δούμε το έργο να μπαίνει σε ρυθμούς κατασκευής θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες για να ωριμάσει το έργο και να διεκδικήσει χρηματοδότηση. Από τη στιγμή που αυτό θα επιτευχθεί -δεν είναι καθόλου εύκολο στοίχημα καθώς το κόστος ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ- θα μπορέσει να ξεκινήσει η δημοπράτηση του. Δεν αναμένουμε εκκίνηση των έργων νωρίτερα από το 2030. Η χρηματοδότηση πιθανότατα θα προέλθει από το νέο ΕΣΠΑ 2028-2034.