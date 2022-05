Alpha Bank: Πρωτοβουλίες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Τη σταθερή δέσμευσή της στη γυναικεία ενδυνάμωση, την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την άρση των ανισοτήτων επιβεβαιώνει η Alpha Bank, μέσα από τη συνεργασία της με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση “Women Do Business” με στόχο τη στήριξη γυναικών από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό κλάδο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζας στην Κρήτη, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και η Chief Human Resource Officer Φραγκίσκη Μελίσσα είχαν συνάντηση με τις συν- ιδρύτριες των “Women Do Business” Έρη Παυλάκη και Νατάσα Γρηγοράκη, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίστηκε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει δυναμικά την προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο, ενισχύοντας τις ακαδημίες και εν γένει το έργο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, τόσο στην περιφέρεια της Κρήτης όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. H Alpha Bank άλλωστε, πρωτοπορεί μέσα από τη δημιουργία και την υλοποίηση προγραμμάτων για γυναίκες σε όλο τον κύκλο της ζωής τους, έχοντας οικοδομήσει μία πολύ αξιόλογη και γόνιμη συνεργασία με τις “Women Do Business” για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση γυναικών, μεταξύ αυτών και πρώην Εργαζόμενων της Τράπεζας, να κάνουν τα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.

"Η Alpha Bank υποστηρίζει τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το πράττουμε στηρίζοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και τις δικές μας Εργαζόμενες, προκειμένου να κατακτήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να ισορροπήσουν με επιτυχία μεταξύ των πολλαπλών τους ρόλων, στην εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία.

Η συνεργασία μας με τις 'Women Do Business', μία γυναικεία κοινωνική επιχείρηση από την Κρήτη, δεν περιορίζεται ωστόσο μόνον σε προγράμματα mentoring για γυναίκες της οικογένειας της Alpha Bank. Στηρίζουμε ενεργά τις προσπάθειες τους, μέσα και από ένα οικοσύστημα συνεργατών της Τράπεζας, με στόχο την χωρίς στερεότυπα πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική επιτυχία.

Όλες μας οι ενέργειες αρχίζουν και τελειώνουν με πυξίδα το “Μαζί”. Γιατί πιστεύουμε πως αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην Πρόοδο", δήλωσε ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου Alpha Bank.

Η Chief Human Resource Officer Φραγκίσκη Μελίσσα δήλωσε: "Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της θέσης ων γυναικών βρίσκονται στον πυρήνα της λειτουργίας της Alpha Bank.

Για πρώτη φορά, οργανισμός στην Ελλάδα σχεδιάζει προγράμματα γυναικείας ενδυνάμωσης που ξεκινούν με έφηβες γυναίκες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τον τραπεζικό κλάδο, συνεχίζονται με τη διαρκή στήριξη των Στελεχών μας για την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη, και φτάνουν στην παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής σε πρώην Εργαζόμενές μας για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενη αλλά και σε κάθε γυναίκα".

Από την πλευρά της, η συν-ιδρύτρια των “Women Do Business” Νατάσα Γρηγοράκη δήλωσε: "Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί το εφαλτήριο κατάκτησης των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Στόχος μας είναι, με πρωτοπόρες συνεργασίες, όπως αυτή του προγράμματος 'Grow aware' για πρώην εργαζόμενες της Alpha Bank, να υποστηρίξουμε τη γυναίκα σε μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε ό,τι κι αν επιλέξει. Είναι καθοριστικής σημασίας για μία οργάνωση από την Περιφέρεια, όπως το 'Women Do Business', να έχει αρωγό στο έργο της, έναν συνεργάτη όπως η Alpha Bank".

Η Ακαδημία Grow Aware και οι συνέργειες με τις Women Do Business

Το ζήτημα της άνισης εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και το φαινόμενο της “γυάλινης οροφής” (glass ceiling) έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, στην έλλειψη γνώσης για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 25,8 % των επιχειρήσεων στη χώρα μας διοικούνται από γυναίκες, σύμφωνα με έρευνα της Icap το 2021.

Η Alpha Bank, μέσα από τα προγράμματα, τις πολιτικές και τις συνεργασίες της επιδιώκει να συμβάλει στον περιορισμό αυτού του φαινομένου. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης που αναπτύσσει και πραγματοποιεί για γυναίκες εντός και εκτός Τράπεζας, σχεδίασε μαζί με τις “Women Do Business” την τρίμηνη online Ακαδημία Ακαδημία Grow Aware, με στόχο τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση γυναικών άνω των 40 ετών, που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από την Τράπεζα και θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Παράλληλα, σχεδιάζεται αντίστοιχη δράση και για νυν Εργαζόμενες της Τράπεζας.

Η Ακαδημία Grow Aware ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 και περιλαμβάνει ομιλίες, ημερίδες και σεμινάρια με κύρια θέματα την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και την ενημέρωση γύρω από στερεότυπα και περιοριστικές πεποιθήσεις με στόχο την οριστική κατάργησή τους.

Εκτός της Ακαδημίας Grow Aware, η Alpha Bank στηρίζει συνολικά το έργο των “Women Do Business” για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της ενδυνάμωσης και της ισότητας των φύλων, στην περιφέρεια της Κρήτης και την υπόλοιπη Ελλάδας. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, σχεδιάζεται η συμμετοχή της Τράπεζας ως “mentor” στις ακαδημίες της μηκερδοσκοπικής οργάνωσης, με την παροχή χρήσιμων, πρακτικών συμβουλών για την έναρξη νέων επιχειρήσεων γυναικών, σε σύμπραξη με το οικοσύστημα συνεργατών της Alpha Bank.

Πρωτοποριακά προγράμματα mentoring και ενδυνάμωσης για Εργαζόμενες της Alpha Bank

Παράλληλα, η Alpha Bank πρωτοπορεί, δημιουργώντας προγράμματα ενδυνάμωσης και mentoring για γυναίκες Στελέχη, που καλύπτουν όλον το κύκλο της εργασιακής τους πορείας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2021, με τα προγράμματα “TAB (Trading Alpha Brains)” και “She for He”, η Τράπεζα ενέπνευσε γυναίκες, αλλά και τις ενθάρρυνε να μοιράζονται τις θετικές πρακτικές χτίζοντας παράλληλα το personal branding τους.

Επιπλέον, στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, ολοκληρώθηκαν πρωτοποριακά προγράμματα job shadowing (Bankers & Daughters), με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό εφήβων γυναικών, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν Διευθύνσεις της Τράπεζας που το ποσοστό των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών.

Εργασιακή κουλτούρα ενσωμάτωσης και ενίσχυσης της θέσης των γυναικών

Πέραν των παραπάνω, η Alpha Bank πρωτοστατεί με πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη γυναικεία ενδυνάμωση στο εργασιακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας τις Εργαζόμενες της να κατακτήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, με γνώμονα την αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες, γεγονός που την έχει αναδείξει κορυφαίο εργοδότη στην Ελλάδα σε θέματα ισότητας φύλων, μέσω και της ένταξής της για 4η συνεχή χρονιά φέτος στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI).

Με οδηγό μία εργασιακή κουλτούρα που προωθεί την ενσωμάτωση, η Alpha Bank υιοθετεί πολιτικές και πρακτικές που διασφαλίζουν μισθολογική ισότητα, ίσες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ισότιμη αξιολόγηση και επιβράβευση. Ενδεικτικά, είναι αξιοσημείωτο ότι το 56% του συνόλου του Προσωπικού της Τράπεζας είναι γυναίκες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, με ποσοστό που φτάνει το 37%, ενώ, παράλληλα, για το έτος 2021, το 60% των προαγωγών που δόθηκαν αφορούσαν γυναίκες. Επιπλέον, η Τράπεζα εφαρμόζει ειδική πρόβλεψη σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (diversity policy) στο Διοικητικό της Συμβούλιο, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του ποσοστού γυναικών σε αυτό (από 8% το 2019 σε 23,1% στις αρχές του 2022).

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι τον Μάρτιο τους 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας προχώρησε στην υπογραφή Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πρώτης στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, μέσω της οποίας ενισχύεται η πολιτική του Ομίλου της Alpha Bank για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης.

