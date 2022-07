Alpha Bank: Στο 5,03% η συμμετοχή της Capital Group Companies

H Capital Group, ένας εκ των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, εμπιστεύεται τις προοπτικές της Alpha Bank, σε συνέχεια της επίτευξης μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων και της επιστροφής της Τράπεζας σε κερδοφορία.

Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της The Capital Group Companies, Inc. την 07.07.2022, η τελευταία κατέχει κατά την 04.07.2022 έμμεσα (μέσω της Capital Research and Management Company) 109.583.436 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,03%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

