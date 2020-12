Αναδείχθηκαν οι κορυφαίες βομηχανίες της Ελλάδας από τα Manufacturing Excellence Awards 2020

Η 2η διοργάνωση των Manufacturing Excellence Awards ανέδειξε τις πιο αξιόλογες και καινοτόμες πρωτοβουλίες της ελληνικής βιομηχανίας εν μέσω μιας χρονιάς που οι αντοχές όλων, εργαζομένων-επιχειρήσεων-οικονομίας, δοκιμάζονται από την πανδημία covid-19. Παρ’ όλα αυτά ηχηρά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας αλλά και κάποιες μικρότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις γίνονται πρωταγωνιστές και κερδίζουν βραβεία για δράσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, που περιλαμβάνουν την ποιότητα εργασιών στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και συνεισφορά στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

ADVERTISING

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Διονύσης Νικολάου (Γενικός Διευθυντής, διαΝΕΟσις), επαινεί τον δυναμισμό των υποψηφίων του διαγωνισμού και των έργων τους, που ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, απέδειξαν ότι μπορούν να μεγαλώνουν και να διακρίνονται. Συγχαίρει όλους τους νικητές και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν με την ίδια δημιουργικότητα και αγάπη τη δουλειά τους, τονίζοντας πως όλοι σε ένα δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον είναι νικητές.

Στόχος είναι να ξεπεραστεί η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που διανύουμε και να πετύχουμε εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται, ώστε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και βιώσιμη οικονομική ευημερία.

Εργοστάσια της χρονιάς

Με βάση τη συνολική βαθμολογία που απέσπασαν από τους κριτές με τη συμμετοχή τους σε επιμέρους ενότητες των Manufacturing Excellence Awards 2020 η THEON SENSORS έλαβε τον τίτλο Smart & Innovative Factory of the Year και η Παπαστράτος τον τίτλο Sustainable Factory of the Year.

Βραβεία και Διακρίσεις

Τα Manufacturing Excellence Awards 2020 εμπιστεύθηκαν επιχειρήσεις από τους βασικότερους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, όπως των Τροφίμων & Ποτών, Φαρμάκων & Καλλυντικών, Ενέργειας, Αλουμινίου, Χημικών & Πετρελαιοειδών, Μετάλλου & Εξόρυξης, Αυτοματισμών και άλλων, απ’ όπου αναδείχθηκαν οι νικητές.

Στην πρώτη ενότητα «Αριστεία ανά βιομηχανικό κλάδο», Winners στον επιχειρηματικό τους τομέα αναδείχθηκαν οι: Acmon Group, Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια, ΒΙΟΠΑΡ Ενέργεια, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων - "Η ΠΙΝΔΟΣ", EFA GROUP, Eurochartiki, KLEEMANN Hellas και Παπαστράτος.

Στη δεύτερη ενότητα «Επενδύσεις και στρατηγική», Gold βραβείο απέσπασε η Παπαστράτος για τη σημαντική παραγωγική της επένδυση, η THEON SENSORS για την εξωστρεφή μεταποιητική της δραστηριότητα, η KLEEMANN HELLAS για την αναδιοργάνωση της παραγωγής της και η GIZELIS ROBOTICS για τα σύγχρονα ρομποτικά της συστήματα.

Στην τρίτη ενότητα «Διοίκηση εργοστασίου», Gold διάκριση απέσπασαν οι: Παπαστράτος για την παραγωγικότητα και απόδοσή της, Sofia Med (Θυγατρική της ElvalHalcor) για την οργάνωση της παραγωγής της, Coffee Island - Alpiconn για τα αποτελεσματικά logistics και Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια για την καινοτόμα διαχείριση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων.

Στην τέταρτη ενότητα που αφορά «Καινοτομίες και νέες τεχνολογίες», Gold βραβείο έλαβαν οι Rafarm για την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και Theon Sensors για τα καινοτόμα προϊόντα της.

Η πέμπτη ενότητα «Ποιότητα, εξυπηρέτηση και συνεργασίες», έδωσε Gold βραβείο σε Kleemann Hellas για την υψηλή ποιότητα και Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (Uni-Pharma & Intermed) για το business continuity στην παραγωγή κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην έκτη ενότητα «Εργασία, ασφάλεια και περιβάλλον», Gold βραβείο κέρδισε ο Όμιλος Ηρακλής για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και την τιμητική υποστήριξη της Ελληνικής Παραγωγής.

Για να ανακαλύψετε όλους τους νικητές των Manufacturing Excellence Awards 2020 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα



www.manufacturingawards.gr .

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.