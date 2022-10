B. Ψάλτης: Εξαιρετική η προοπτική των Ιωαννίνων ως κόμβου καινοτομίας

Τη δέσμευση της Alpha Bank να σταθεί αρωγός σε επενδύσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική των Ιωαννίνων και θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την τοπική και εθνική οικονομία, επιβεβαίωσε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, σε πρωινή συνάντηση (breakfast meeting) που είχε με τον Δήμαρχο του Δήμου Ιωαννιτών, Μωυσή Ελισάφ.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περιοδείας της Διοίκησης της Τράπεζας στην Ήπειρο και την Αχαϊα, συμμετείχε ο Διευθυντής Εμπορικής Τραπεζικής της Alpha Bank κ. Τηλέμαχος Γεωργάκης και ο Επικεφαλής του Γραφείου του CEO του Ομίλου, Νίκος Καλιτσουνάκης.

Τα Ιωάννινα ως κόμβος καινοτομίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές των Ιωαννίνων ως προορισμού για επενδύσεις τεχνολογίας, αλλά και ως ανερχόμενου κόμβου καινοτομίας – μίας ελληνικής «Silicon Valley», όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Ελισάφ, που έχει θέσει ως στόχο την προσέλκυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.

Η δυναμική επαναφορά της Ηπείρου στον ευρωπαϊκό επενδυτικό και τουριστικό χάρτη επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σειρά εταιρειών πληροφορικής και τεχνολογίας έχουν επιλέξει τα Ιωάννινα για να δημιουργήσουν κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο σε ψηφιακές δεξιότητες ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε την κρισιμότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων για την επίτευξη εύρωστης και βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα, τονίζοντας ότι «η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας είναι απαραίτητη για να αποκτήσει η Ελλάδα μία δυναμική και ισχυρή θέση στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη». «Έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ειδικά σε τομείς όπου η χώρα μας παραδοσιακά υστερούσε, όπως η τεχνολογία και το R&D, έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο θετικός αντίκτυπός τους είναι πολλαπλασιαστικός και διαχέεται σε όλη την οικονομία», συμπλήρωσε.

Όπως τόνισε ο κ. Ψάλτης στον κ. Ελισάφ, επενδύσεις που υλοποιούνται σε ένα πιο αποκεντρωμένο επίπεδο είναι κρίσιμες για μία ισορροπημένη και υγιή οικονομική δραστηριότητα και υποστηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, καθώς αποτελούν «ανάσα οξυγόνου» για τις τοπικές κοινωνίες.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν επίσης η αυξημένη εξωστρέφεια των Ιωαννίνων στον τουριστικό τομέα και οι πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την πράσινη μετάβαση, με την ένταξη του Δήμου Ιωαννιτών στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.

Σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής και την οπτική των ξένων εταιρειών για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ιωαννίνων, τις απόψεις του στη συνάντηση κατέθεσε και ο Ηλίας Χαλδεάκης, Head of Engineering της Best Secret GmbH, γερμανικής εταιρείας στον χώρο του e-commerce, η οποία υλοποιεί επένδυση για τη δημιουργία του δικού της κέντρου R&D στα Ιωάννινα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2023. H Best Secret βρίσκεται υπό κοινό μετοχικό έλεγχο με την TeamViewer, το κέντρο καινοτομίας της οποίας εγκαινιάστηκε προ μηνών ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη επένδυση στην περιοχή από την P+I.

