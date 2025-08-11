Προχωρά ο διαγωνισμός αποχέτευσης στην Παιανία

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 23,56 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 19 εκατ. ευρώ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2028.

Η Τεχνική Έργων Α.Ε. αναδείχθηκε με απόφαση της ΕΥΔΑΠ προσωρινός ανάδοχος στο νέο μεγάλο έργο αποχέτευσης στην περιοχή της Παιανίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία έδωσε προσφορά 27% στον διαγωνισμό για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Παιανίας.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 23,56 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 19 εκατ. ευρώ). Η έναρξη του διαγωνισμού είχε ξεκινήσει στις 5 Μαρτίου 2025. Στις 6 Μαρτίου έγινε η αποσφράγιση των προσφορών από όπου η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ επικράτησε.

Τώρα αν δεν υπάρξουν ενστάσεις ή προσφυγές, θα συνταχθεί η σύμβαση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ανάδοχο εταιρεία, θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα υπογραφεί η σύμβαση.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2028 αν δεν έχουμε καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των κατασκευών.

To έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος “Αττική 2021-2027“.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Παιανίας.

Αποδέκτες του δικτύου είναι οι συλλεκτήρες Ακαθάρτων ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 και ΚΠ οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι μέσω της εργολαβίας “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ”, που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο ανεξάρτητης εργολαβίας της Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.

Το νέο δίκτυο ακαθάρτων θα κατασκευαστεί από αγωγούς PVC SDR41, διαμέτρων Φ200 έως Φ355 και συνολικού μήκους περίπου 53 km περίπου. Στο δίκτυο προβλέπεται η κατασκευή 1.490 φρεατίων επίσκεψης τα οποία θα είναι προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και η αντικατάσταση υφισταμένων φρεατίων επίσκεψης από συνθετικά υλικά με προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή 3.600 τεμαχίων εξωτερικών διακλαδώσεων.