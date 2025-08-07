Διακοπές: Το 41% των Ελλήνων διαθέτει ειδικό ταμείο – Πόσο επηρεάζουν τα social media τις δαπάνες

Αν και πολλοί Έλληνες ταξιδιώτες προτιμούν οικονομικές επιλογές, η ανάγκη να «ζήσουν τη στιγμή» οδηγεί συχνά σε υπερβάσεις του προϋπολογισμού – με μόλις 3% να το αποδίδει στη διαδικτυακή επίδειξη.

Καθώς βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της καλοκαιρινής περιόδου, η νέα έρευνα της Revolut, της παγκόσμιας fintech με 60 εκατομμύρια πελάτες, ρίχνει φως στις συνήθειες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Παρά το γεγονός ότι για πολλούς η αποταμίευση αποτελεί προτεραιότητα, η επιθυμία να «ζήσουν τη στιγμή», η επιρροή της οικογένειας και των φίλων διαμορφώνουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις και τις δαπάνες, ενώ η διαδικτυακή «επίδειξη» δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο για τους Έλληνες, αναφέρει σχετική ενημέρωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων σε όλη την Ελλάδα, το 41% των Ελλήνων διαθέτει ειδικό ταμείο για τις διακοπές, ενώ το 37% δεν αποταμιεύει εκ των προτέρων, προτιμώντας να εξασφαλίζει τα χρήματα μόνο όταν χρειαστεί. Οι πιο συνεπείς στην αποταμίευση είναι οι ηλικίες 25-34, με πάνω από τους μισούς να απαντούν ότι βάζουν χρήματα στην άκρη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να εξασφαλίσουν τα ταξίδια τους.

Ζώντας τη στιγμή, χωρίς online επίδειξη

Όσον αφορά την υπέρβαση του προϋπολογισμού, οι Έλληνες δείχνουν πιο συγκρατημένοι. Ένα αξιοσημείωτο 38% δηλώνει ότι «ποτέ δεν θα ξόδευε παραπάνω μόνο για τις διακοπές», ενώ το 30% αναφέρει πως σχεδόν το έκανε στο παρελθόν, αλλά κατάφερε να το αποφύγει.

Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, ο βασικός λόγος που επικαλείται σχεδόν το ένα τρίτο των Ελλήνων ταξιδιωτών (27%) είναι η επιθυμία να «ζήσουν τη στιγμή». Το συναίσθημα αυτό βρίσκει ισχυρή απήχηση στις νεότερες γενιές, με σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων της Gen Z να το αναφέρουν ως τον κύριο λόγο υπέρβασης του προϋπολογισμού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση πως τα social media ενισχύουν τις δαπάνες, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, η ανάγκη για «επίδειξη» είναι ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας. Μόλις το 3% των ερωτηθέντων αναφέρει τη διαδικτυακή επίδειξη ως τον βασικό λόγο υπέρβασης του προϋπολογισμού.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της πίεσης από συνομήλικους. Παρά τις αυξημένες πιθανότητες για απρόσμενα έξοδα κατά τη διάρκεια των διακοπών, μόλις το 4% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι ξόδεψε παραπάνω επειδή ένιωθε την ανάγκη να συμβαδίσει με τις διακοπές των άλλων.

Κόστος και τοποθεσία καθορίζουν τις επιλογές

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή διακοπών για σχεδόν τους μισούς ερωτηθέντες είναι το κόστος, με την προσιτή διαμονή και μεταφορά να αποτελούν την κύρια προτεραιότητα. Η γνώμη της οικογένειας και των φίλων παραμένει επίσης σημαντική (36%).

Πέρα από το «στόμα σε στόμα», οι Έλληνες συνεχίζουν να βασίζονται στο διαδίκτυο. Τα ταξιδιωτικά blogs (25%) και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί (20%) αποτελούν τις δημοφιλέστερες πηγές για τη λήψη της απόφασης. Παρά την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, μόλις το 8% των Ελλήνων χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να σχεδιάσει τα ταξίδια του.

Ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης για τη Νότια Ευρώπη, δήλωσε: «Οι διακοπές του καλοκαιριού αποτελούν ένα είδος πολυτέλειας, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται εις βάρος της μακροπρόθεσμης οικονομικής ευημερίας. Η επιθυμία να «ζούμε τη στιγμή» είναι έντονη και απόλυτα κατανοητή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πολυπόθητης ανάπαυλας, όμως είναι εύκολο να χάσουμε την προοπτική της μελλοντικής οικονομικής σταθερότητας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των διακοπών μας και να αποφύγουμε τυχόν οικονομικά προβλήματα μετά το ταξίδι. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η σταδιακή αποταμίευση κατά τη διάρκεια του χρόνου, μια πρακτική που υιοθετούν ήδη πολλοί Έλληνες πελάτες της Revolut, καθώς και η χρήση οικονομικών εργαλείων, όπως η εφαρμογή μας που προσφέρουν δυνατότητα παρακολούθησης των δαπανών σε πραγματικό χρόνο».

Τα ευρήματα της έρευνας έρχονται την ώρα που η Revolut λανσάρει το Travel Mode. Πρόκειται για μια νέα λειτουργία εντός της εφαρμογής, η οποία δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε βασικά εργαλεία κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η eSIM, η παρακολούθηση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο και ο εντοπισμός ΑΤΜ. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, οι χρήστες λαμβάνουν μια σύνοψη των δαπανών τους, αναλυτικά στοιχεία, καθώς και έναν χάρτη του ταξιδιού τους, τον οποίο μπορούν να μοιραστούν online.

Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο του 2025 από την εταιρεία ερευνών Dynata μέσω διαδικτυακής έρευνας. Το δείγμα περιελάμβανε 20.000 άτομα, αντιπροσωπευτικά του τοπικού πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω, σε περισσότερες από 20 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο).

