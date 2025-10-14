ΔΝΤ: Οι προβλέψεις και τα “καμπανάκια” για την οικονομία

H ελληνική οικονομία φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της με το ΔΝΤ να προβλέπει ανάπτυξη 2% για την Ελλάδα το 2025 και το 2026.

Σε ρότα ανάπτυξης προβλέπει ότι θα βαδίσει η ελληνική οικονομία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Συγκεκριμένα τοποθετεί τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση World Economic Outlook.

Να σημειωθεί, ότι στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026.

Βασική αιτία της πιο μετριοπαθούς πρόβλεψης είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και οι εμπορικοί πόλεμοι.

Πάντως, η ελληνική οικονομία φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της, στηριζόμενη στις επενδύσεις, στον τουρισμό και στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο μέτωπο της ανεργίας, ο διεθνής Οργανισμός προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση, από 9% το 2025 σε 8,4% το 2026, επίπεδα πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της Αθήνας (9,1% και 8,6% αντίστοιχα). Η μείωση αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας στους κλάδους των υπηρεσιών, της ενέργειας και των υποδομών, αν και η ανεργία παραμένει ακόμη από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.

Η ακρίβεια

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2025 και θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2026, υποδηλώνοντας μια σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής μετά τις έντονες ανατιμήσεις των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα παραμείνουν, κυρίως λόγω των διεθνών τιμών ενέργειας και των αυξημένων μισθολογικών απαιτήσεων.

Ρίσκο το ισοζύγιο από εισαγωγές εξαγωγές

Πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο -5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026. Το αρνητικό αυτό ισοζύγιο δεν σχετίζεται με τα δημόσια οικονομικά, αλλά με την εξωτερική ισορροπία της χώρας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες απ’ όσα εξάγει.

Στην ίδια έκθεση, το ΔΝΤ κατατάσσει την χώρα μας στην ομάδα των «Ευρωπαίων οφειλετών» (European debtors), μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σε αντιδιαστολή με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία, που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές» (European creditors). Η κατηγοριοποίηση αυτή αντανακλά διαρθρωτικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης και όχι δημοσιονομικές αδυναμίες, με τον ευρωπαϊκό Νότο να παραμένει περισσότερο εξαρτημένος από τις εισαγωγές.