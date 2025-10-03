e-ΕΦΚΑ: Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου

e-ΕΦΚΑ: Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΝοεμβρίουΔιαβάζεται σε 1'
Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025, που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
- 03 Οκτωβρίου 2025 15:46
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και
- οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.