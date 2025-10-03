e-ΕΦΚΑ: Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Νοεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025, που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν: