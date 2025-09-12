Έλεγχοι στις μισθώσεις Airbnb: Τι έρχεται από την 1η Οκτωβρίου – Τα πρόστιμα

Μικτά κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις.

Νέοι αυστηροί κανόνες, που αφορούν θέματα ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας και φορολογίας – Τέλους Ανθεκτικότητας, ξεκινούν να εφαρμόζονται 1η Οκτωβρίου στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Έτσι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ήδη, με ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερώνει όσες και όσους έχουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, για τις νέες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν από την 1η Οκτωβρίου. Παράλληλα, κάνει λόγο για ελέγχους οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν αλλά για τσουχτερά πρόστιμα με τα οποία θα είναι αντιμέτωποι οι παραβάτες.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι «Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1/10/2025 και αφορούν τα συγκεκριμένα ακίνητά σας. Συγκεκριμένα όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια πρέπει σωρευτικά να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό και σήμανση διαφυγής, να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης».

Οι νέοι κανόνες

Ουσιαστικά, ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025, όσοι και όσες διαθέτουν ακίνητα για βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

Οι χώροι που νοικιάζουν να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

να έχουν κάνει ασφάλιση αστικής ευθύνης,

να έχουν έχουν φροντίσει θέματα πυρασφάλειας και να έχουν προμηθευτεί πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, οδηγίες διαφυγής,

να διαθέτουν πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών,

και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έρχονται έλεγχοι

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, μικτά κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στα ακίνητα και θα καταγράφουν παραβάσεις. Για τον έλεγχο οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργειά του, προκειμένου να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τα στοιχεία του υπαλλήλου και του ακινήτου. Η έγγραφη εντολή περιέχει τουλάχιστον:

Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος.

Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη της οικίας που μισθώνεται βραχυχρόνια.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από μεικτό κλιμάκιο που απαρτίζεται και από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εκδίδεται και εντολή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να επιδείξετε τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των προδιαγραφών.

Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται, ότι για τους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το ΙΝΣΕΤΕ, κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 η βραχυχρόνια μίσθωση παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, διατηρώντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024.

Τον Μάιο 2025, με 236 χιλ. καταλύματα, καταγράφηκε ρεκόρ στον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ρεκόρ που καταρρίφθηκε εκ νέου τον Ιούνιο 2025 (με 242 χιλ. καταλύματα) και τον Ιούλιο 2025 με 246 χιλ. καταλύματα και η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα). Η έντονη ανοδική πορεία συνεχίζεται στην κορύφωση της θερινής περιόδου με τον Ιούλιο να καταγράφει νέο ρεκόρ, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1.078 χιλ., αυξημένες κατά +57 χιλ. σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 (1.021 χιλ.).