Πώς αμείβεται η αργία του Δεκαπενταύγουστου

Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο. Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Η 15η Αυγούστου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, έχει καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία (αρθ. 193 ΠΔ 80/2022, αρθ. 60 ν. 4808/2021).

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), παρέχει διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την αργία της 15ης Αυγούστου.

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Συγκεκριμένα, για τον Δεκαπενταύγουστο ισχύουν τα εξής ως προς την αμοιβή:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τον Δεκαπενταύγουστο

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

τον Δεκαπενταύγουστο

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν,

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

– δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας,

– εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των αμειβόμενων με μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου, παρέχεται νόμιμα πέραν των 40 ωρών, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση, λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.

– το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως την ημέρα αυτή στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.