Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου στην Τήνο – Κατάνυξη στην Παναγία Σουμελά

Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την Μεγαλόχαρη στην Τήνο. Πλήθος κόσμου στο Βέρμιο για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά.

Με λαμπρότητα και συγκίνηση τιμάται σήμερα, Παρασκευή του Δεκαπενταυγούστου, η μεγάλη εορτή της Παναγίας, γνωστή και ως «Πάσχα του καλοκαιριού», μια ημέρα όπου η πίστη συναντά την παράδοση και η κατάνυξη ενώνεται με την ευλάβεια.

ΙΝΤΙΜΕ

Από τις πιο μικρές εκκλησίες των νησιών μέχρι τα απομονωμένα μοναστήρια στις βουνοκορφές, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται για να αποδώσουν τιμή στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Στην Τήνο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας.

ΙΝΤΙΜΕ

Στο νησί βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εορταστικές εκδηλώσεις. Νωρίτερα, κατέθεσε δάφνινο στεφάνι στην τελετή μνήμης για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη», τιμώντας τους πεσόντες αξιωματικούς και ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού.

Δέηση προς την Αγία Μητέρα όλων, την Παναγία, υψώθηκε και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην κοινότητα των Αγίων Θεοδώρων στην Ίμβρο. Η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τελέστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Στην Παναγία Σουμελά της Ημαθίας το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Ποντιακό Ελληνισμό

Πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο τελέστηκε στην ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, η οποία αποτελεί το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων τον Δεκαπενταύγουστο για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Στη διάρκεια του συλλείτουργου, στο οποίο χοροστάτησε ο μητροπολίτης Βεροίας, Καμπανίας, Ναούσης Παντελεήμων, ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», Γιώργος Τανιμανίδης, βράβευσε αριστούχο μαθητή του Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των 21 μαθητών του εν λόγω σχολείου που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυσtύχημα στα Τέμπη, στις 13 Απριλίου 2003, επιστρέφοντας από εκδρομή.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η λιτανεία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Στις εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, και παρέστησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, οι βουλευτές Απόστολος Βεσυρόπουλος, Αναστάσιος Μπαρτζώκας (Ν.Δ), Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), Θεοδώρα Τζάκρη (Κίνημα Δημοκρατίας), εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο εορτασμός θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή Ποντίων – και όχι μόνο – που έχουν συρρεύσει για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας Σουμελά.

Στη Σιάτιστα του νομού Κοζάνης, ξεχώρισε η παρέλαση των καβαλάρηδων που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στη Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στο Πανόραμα.