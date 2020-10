Eurobank: Επιδείνωση καταγράφουν οι οικονομικοί δείκτες στην Ελλάδα

Μείωση σε μηνιαία βάση κατά -0,9% (-2,7% YoY) τον Ιούλιο 2020 από αύξηση 1,9% MoM (-2.4% YoY) τον Ιούνιο 2020, καταγράφει, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, ένας δείκτης που αντανακλά σε έναν βαθμό την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει η Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της, σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου υπολείπεται μόλις κατά -1,9%. Ως ένδειξη συμμετρικότητας της διαταραχής του κορωνοϊού COVID-19, παρόμοια συμπεριφορά με την Ελλάδα εμφανίζουν η ΕΕ-27 και η Ευρωζώνη, με τους αντίστοιχους δείκτες τον Ιούλιο 2020 να είναι μικρότεροι κατά -1,3% έκαστος σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Παρατηρούμε ότι στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων και στα τρόφιμα, ποτά και καπνό, ο όγκος των πωλήσεων (αξία σε σταθερές τιμές) τον Ιούλιο 2020 ήταν μικρότερος σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα κατά -5,7% (Ιούλιος vs Φεβρουάριος 2020), -1,2% (Ιούλιος vs Μάρτιος 2020) και -4,6% (Ιούλιος vs Μάρτιος 2020) αντίστοιχα. Αντιθέτως, στα πολυκαταστήματα, στα φαρμακευτικά και καλλυντικά, στην ένδυση και υπόδηση, στα έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισμό και στα βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη ήταν υψηλότερος κατά 3,1% (Ιούλιος vs Μάρτιος 2020), 3,0% (Ιούλιος vs Φεβρουάριος 2020), 1,8% (Ιούλιος vs Φεβρουάριος 2020), 7,4% (Ιούλιος vs Μάρτιος 2020) και 1,9% (Ιούλιος vs Φεβρουάριος 2020) αντίστοιχα.

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι καθώς εξελίσσεται η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σημαντικές αλλαγές πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια του οικονομικού κυκλώματος (circular flow model) των κοινωνιών διεθνώς, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Επί παραδείγματι, η ενίσχυση του όγκου των πωλήσεων των επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού κατά 7,4% τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020 (προ πανδημίας επίπεδα) δύναται να ερμηνευτεί από την αύξηση της τηλεργασίας και τη μείωση δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας των ελληνικών νοικοκυριών. Η αύξηση του χρόνου παραμονής στις οικίες τους, οι προσδοκίες ότι το εν λόγω φαινόμενο δεν θα είναι αποκλειστικά παροδικό, ώθησε πολλά νοικοκυριά στην αγορά κυρίως διαρκών αγαθών με σκοπό να καταστήσουν πιο ευχάριστο και αποτελεσματικό τον χρόνο παραμονής στην οικία τους, είτε για εργασία είτε για σχόλη.

Εν κατακλείδι, η πορεία του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου στο 7μηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος 2020) και η αντίστοιχη του δείκτη μεταποιητικής παραγωγής στο 8μηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος 2020, σημερινή δημοσίευση) αντικατοπτρίζουν σε έναν βαθμό την αθροιστική επίδοση της οικονομίας. Απότομη και βαθιά κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2ου τριμήνου 2020 (επιβολή περιοριστικών μέτρων) και τεχνική ανάκαμψη στους αμέσως επόμενους μήνες (σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων), ωστόσο με επιβραδυνόμενο ρυθμό (βλέπε Σχήματα 2 και 3). Αυτό ισχύει για τις περισσότερες προκυκλικές και συμπορευόμενες μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας, σημειώνει η Eurobank.

