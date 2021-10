Eurobank: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο Fund of Funds "Global Megatrends"

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, η μεγαλύτερη σε μερίδιο αγοράς Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, εμπλουτίζει τους ΟΣΕΚΑ, των οποίων είναι Διαχειριστής Επενδύσεων, με το (LF) Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS, το νέο, καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ), το οποίο διευρύνει τη γκάμα των επενδυτικών επιλογών που προσφέρει η Eurobank.

Οπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, τα megatrends είναι ισχυρές μακροπρόθεσμες τάσεις που επιφέρουν μεγάλους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς, παγκοσμίως. Το θεματικό Α/Κ (LF) Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες αυτές τάσεις και, κυρίως, σε megatrends σχετικά με τη βιωσιμότητα, τις καινοτόμες τεχνολογίες, τις δημογραφικές αλλαγές και την υγεία, ακολουθώντας μια πειθαρχημένη διαδικασία που ενσωματώνει κριτήρια ESG. Βασικό πλεονέκτημα του (LF) Fund of Funds GLOBAL MEGATRENDS είναι η ευελιξία της επενδυτικής στρατηγικής που μπορεί να ακολουθεί, επενδύοντας δηλαδή και σε μετοχικές αλλά και σε ομολογιακές αξίες και διαμορφώνοντας τα επενδυτικά ποσοστά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Είναι επίσης σημαντικό πως πρόκειται για ένα Α/Κ, το οποίο επενδύει σε μερίδια άλλων Α/Κ, που διαχειρίζονται κορυφαίοι διεθνείς Διαχειριστές Κεφαλαίων, παρέχοντας έτσι, ως Fund of Fund και για τους πελάτες που το επιλέγουν, έμμεση πρόσβαση στους μεγαλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως και στις σύγχρονες, επενδυτικές τάσεις.

Το (LF) Fund of Funds Global Megatrends, που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο από την Eurobank FMC-LUΧ, 100% θυγατρική της Eurobank, ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και κατηγοριοποιείται ως προϊόν που υπάγεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το ενημερωτικό δελτίο, στην ελληνική γλώσσα, μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες www.eurobankfmc.lu, www.eurobank.gr και www.eurobankam.gr.

