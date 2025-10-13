Eurobank: Σχέδιο Συμφωνίας με τη Fairfax για την απόκτηση της Eurolife FFH Life Insurance

Η Eurolife Life αποτελεί κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα, κατέχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 21% σε όρους Μεικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων (GWP) για το οικονομικό έτος 2024.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») και η θυγατρική της Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank ΑΕ»), από κοινού η «Eurobank», ανακοινώνουν ότι η Eurobank Holdings υπέγραψε σχέδιο συμφωνίας (term sheet) με την Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), βάσει της οποίας η Eurobank θα αποκτήσει το 80% της δραστηριότητας ζωής («Eurolife Life») (η «Συναλλαγή») έναντι τιμήματος σε μετρητά €813 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) περίπου 1,45 φορές με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρεί συμμετοχή 20% στη δραστηριότητα γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings («Eurolife General Insurance»).

Η Eurolife Life αποτελεί κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα, κατέχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 21% σε όρους Μεικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων (GWP) για το οικονομικό έτος 2024. Για το 2025, προβλέπεται ότι η εταιρεία θα επιτύχει μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περίπου €600 εκατ. Πέραν της συνεργασίας bancassurance με την Eurobank, η Eurolife Life διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο διανομής, αποτελούμενο από περισσότερες από 1.200 συμβάσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τόσο πράκτορες όσο και μεσίτες.

Η Συναλλαγή θα επιτρέψει στην Eurobank να ενισχύσει τη βάση κερδοφορίας της μέσω της πλήρους ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurolife Life, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της μέσω αυξημένων προμηθειών και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες της πλατφόρμας bancassurance. Μέσω της ενοποίησης των λειτουργιών, η Eurobank στοχεύει στη διάθεση ευρύτερης γκάμας καινοτόμων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας συνολικά την εμπειρία του πελάτη.

II. ERB Ασφαλιστική Κύπρου

Παράλληλα με τη Συναλλαγή, η Fairfax θα μεριμνήσει ώστε συνδεδεμένες εταιρείες της να αποκτήσουν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ERB Ασφαλιστικής («ERBA»), της ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων (περιουσίας και ζημιών) της Eurobank Limited στην Κύπρο, έναντι τιμήματος σε μετρητά €59 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή P/BV περίπου 1,45 φορές με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025. Η Fairfax θα έχει δικαίωμα απόκτησης του υπολοίπου 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ERBA σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στις δύο εταιρείες να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνου, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων, επιτυγχάνοντας αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα και δημιουργώντας νέες προοπτικές στις αγορές Ελλάδας και Κύπρου. Επιπλέον, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την εταιρία, τη μέτοχό της, Eurobank Limited και την κυπριακή οικονομία συνολικά