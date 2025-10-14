Γιατί οι τράπεζες αναζητούν εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Eurobank – Fairfax για την εξαγορά της Eurolife θέμα χρόνου είναι και το deal Εθνικής Τράπεζας – ΝΝ, ενώ ακολουθούν και άλλες συμφωνίες που θα αλλάξουν τον εγχώριο τραπεζοασφαλιστικό χάρτη.

“Καζάνι που βράζει” είναι τους τελευταίους μήνες η εγχώρια τραπεζοασφαλιστική αγορά καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο σημαντικά mega deals ενώ καλά πληροφορημένες πηγές κάνουν λόγο για “θερμό φθινόπωρο” με την ολοκλήρωση και νέων σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών που θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές και αναδιατάξεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Καταλύτης της έντονης κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι προφανώς τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα και συγκεκριμένα η στρατηγική τους να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ασφαλιστικό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Αποτελεί κοινό μυστικό στην αγορά ότι θρυαλλίδα των εξελίξεων αποτέλεσε η κίνηση του Διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρίστου Μεγάλου να προχωρήσει στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς πυροδότησε μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις στον ανταγωνισμό. Η κίνηση Μεγάλου, προκάλεσε ντόμινο στην αγορά καθώς κινητοποίησε τόσο την Eurobank να προχωρήσει στη χθεσινή συμφωνία με την Fairfax για την εξαγορά της Eurolife όσο και την Εθνική Τράπεζα και τους ασφαλιστικούς ομίλους της ΝΝ και της ERGO.

Η συμφωνία ΕΤΕ – ΝΝ

“Θέμα χρόνου” χαρακτηρίζουν αξιόπιστες πηγές της αγοράς την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του ασφαλιστικού Ομίλου ΝΝ καθώς η διοίκηση της συστιμικής τράπεζας έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη μέρα στον κλάδο των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών και προχωράει στην υλοποίησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το τελικό κείμενο που επεξεργάζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς προβλέπει την αποκλειστική ασφαλιστική συνεργασία με την ΝΝ η οποία θα περιλαμβάνει και την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εν Ελλάδι θυγατρική του Ολλανδικού ασφαλιστικού κολοσσού. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην ΝΝ από την Εθνική Τράπεζα, τότε σχεδόν νομοτελειακά ο Π. Μυλωνάς θα πρέπει να προχωρήσει και σε δεύτερη κίνηση, προκειμένου ο Όμιλος να δραστηριοποιηθεί πέρα από τον κλάδο ζωής και στις γενικές καλύψεις.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εθνικής στηρίζεται, εφόσον υπάρξει οριστική συμφωνία, στην συνεργασία για διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το δίκτυο της αλλά και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόκτηση από την ΕΤΕ ποσοστού στην ασφαλιστική εταιρεία το οποίο θα κυμαίνεται κοντά στο 30%-35%.

Τραπεζικοί αναλυτές από την πλευρά τους θεωρούν απόλυτα λογική τη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας να προχωρήσει άμεσα στην εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας με κύριο στόχο την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού της δικτύου.

100 εκατ. επιπλέον έσοδα για την Eurobank

Χθες ήταν η σειρά της Eurobank να “ταράξει τα νερά” του εγχώριου τραπεζοασφαλιστικού κλάδου ανακοινώνοντας την απόκτηση του 80% της Eurolife FFH Life από την Fairfax αντί 813 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση του 80% της ασφαλιστικής ζωής που είχε πουληθεί στο πλαίσιο μνημονιακών δεσμεύσεων στην Fairfax το 2016 (έναντι 324 εκατ. ευρώ), ενισχύει τη βάση κερδοφορίας της Eurobank και αναμένεται να αυξήσει κατά 100 εκατ. ευρώ τα έσοδα από προμήθειες. Σύμφωνα δε με την ανακοίνωση της τράπεζας οι συναλλαγές θα αυξήσουν τις προμήθειες και τα έσοδα από προμήθειες της Eurobank σε ενοποιημένο επίπεδο κατά περίπου 12%, με τη συμβολή των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες να διαμορφώνεται σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών.

Η Eurolife Life με μερίδιο αγοράς 21% και εκτιμώμενα ασφαλιστικά έσοδα 600 εκατ. ευρώ φέτος είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην χώρα.

Να σημειωθεί ότι στις 10 Οκτωβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank, και προέκυψαν δύο ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες: η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο.

Μάλιστα η UBS που χαρακτήρισε την απόκτηση του 80% της Eurolife από τη Fairfax ως “κεφαλαιακά αποδοτική και κερδοφόρα στρατηγική κίνηση της Eurobank”, ανεβάζει στα 4,10 ευρώ την τιμή στόχο για την μετοχή και εκτιμά ότι η συμφωνία θα είναι κερδοφόρα για τους μετόχους ήδη από το 2026. Ακόμα προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη και τα προ προβλέψεων αποτελέσματα (PPOP) της Eurobank θα ενισχυθούν κατά περίπου 5%, καθώς η εξαγορά θα προσθέσει 100 μονάδες βάσης στον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ενώ η συνεισφορά των προμηθειών στα συνολικά έσοδα θα αυξηθεί περίπου 35% από 23% σήμερα

Τα θέλγητρα

Την ίδια στιγμή ο “έρωτας” των τραπεζών με τις ασφάλειες δεν πρέπει να θεωρείται “κεραυνοβόλος” καθώς εκτός από τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι πελάτες, οι εργασίες bancassurance αποτελούν και μια πολύ μεγάλη πηγή εσόδων, που δεν είναι άλλη από τις πολύ υψηλές προμήθειες από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια τα πολύ χαμηλά καταθετικά επιτόκια που πρόσφεραν οι τράπεζες, έστρεψαν αναπόφευκτά ένα σημαντικό τμήμα των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών προς τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα unit-linked, που προσφέρονται κυρίως μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα.

Για παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς με την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής θα αναλάβει προφανώς και τη διαχείριση του ενεργητικού της ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα δύο δισ. ευρώ.

Ο λόγος που οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο, έχει να κάνει με τα “αμυντικά χαρακτηριστικά” που εμφανίζει ο κλάδος στην πτώση των επιτοκίων και στην ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες. Όπως έχει τονιστεί στα Business plans που έχουν ανακοινώσει τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα για την επόμενη τριετία θα πρέπει τα έσοδα από προμήθειες να προσεγγίσουν αυτά των ιταλικών τραπεζών – χαρακτηριστικά παραδείγματα η Intesa Sanpaolo και η Unicredit – που αντιπροσωπεύουν το 30% των συνολικών εσόδων.

Επιπλέον αναμένουν σειρά συνεργειών που θα προκύψουν από τις εν λόγω εξαγορές, ενώ τα κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις συγκεκριμένες εξαγορές δεν θα επηρεάσουν τη μερισματική πολιτική που έχει ανακοινωθεί.

Επιπρόσθετα, η απόκτηση μιας ασφαλιστικής εταιρείας δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες για την εκμετάλλευση μιας ευρείας σειράς συνεργειών που μπορούν να προκύψουν, όπως για παράδειγμα στον χώρο του asset management, καθώς θα είναι ο τραπεζικός όμιλος αυτός που θα διαχειρίζεται το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών (π.χ. βλέπε οφέλη για θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους χώρους των χρηματιστηριακών εταιρειών και των αμοιβαίων κεφαλαίων).