Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι έρχεται για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα εκδίδονται, μέσω πιστοποιημένων παρόχων και θα αποστέλλεται τόσο στον εκδότη όσο και στον παραλήπτη, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο και στην πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.

Ψηφιακά θα πρέπει να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, καθώς μπαίνει σε ρότα η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά, πλέον, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και θα τα αποστέλλουν μέσω χρήσης των ειδικών εφαρμογών και σε ειδικές περιπτώσεις, μόνο μέσω των πλατφορμών, που έχουν αναπτύξει οι 27 πιστοποιημένοι πάροχοι.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει μια βασική εφαρμογή, όμως, σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. όπως για συναλλαγές με το δημόσιο ήδη, απαιτείται η χρήση εφαρμογής των παρόχων, κάτι που βέβαια σημαίνει συνδρομή και σχετικά έξοδα. Συγκεκριμένα, εδώ και λίγες μέρες και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G (Business to Government) για δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Δηλαδή, πρέπει μέσω των εν λόγω εφαρμογών να εκδίδεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο αρχειοθετείται αυτόματα για τον εκδότη, αποστέλλεται και στον παραλήπτη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα διαθέτει πλήρη εικόνα για τον όγκο συναλλαγών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή επιλέγοντας είτε:

υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων,

τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ, timologio και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp, οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν, χωρίς κόστος, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η όλη διαδικασία μετάβασης στο νέο τρόπο τιμολόγησης θα γίνει σταδιακά, ενώ προβλέπονται και κίνητρα για την έγκαιρη υιοθέτηση του νέου συστήματος. Δηλαδή όσοι και όσες υιοθετήσουν το σύστημα έως και δύο μήνες πριν από την επίσημη ημερομηνία θα κερδίσουν σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Πρώτα θα ενταχθούν σε αυτό οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο τουλάχιστον από 200.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια και οι μικρότερες.

Ειδικότερα:

Α’ Περίοδος – Μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) για το φορολογικό έτος 2023

2/2/2026 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

2/2 – 31/3/2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της Εφαρμογής timologio και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του συγκεκριμένου τριμήνου.

Β’ Περίοδος – Λοιπές επιχειρήσεις

1/10: Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

1/10 – 31/12: Χρονικό διάστημα σταδιακής προσαρμογής.

Τα οφέλη

Μπορεί το νέο σύστημα να σημαίνει νέα έξοδα για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω παρόχων, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην απλοποίηση διαδικασιών, αλλά και στη μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταγραφή των δεδομένων των επιχειρήσεων, όπως και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς καθίσταται αδύνατη η έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Αναλυτικά, με βάση, όσα αναφέρονται, μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

Πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη σαφήνεια αποστέλλονται δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA κι έτσι γίνεται πιο εύκολο το έργο των αρχών. Δηλαδή, οι έλεγχοι και η διακρίβωση τυχόν μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ή υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για χαμηλότερα ποσά θα γίνεται πιο εύκολα.

Παράλληλα, με χρήση ΑΙ και ψηφιακών εργαλείων, μπορεί να εντοπιστούν υποθέσεις απατών, ειδικά στα ζητήματα είσπραξης ΦΠΑ. Αυτό, βέβαια, συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος συμμόρφωσης στο ΦΠΑ και περιορίζει τα σφάλματα στην υποβολή των δεδομένων.

Παράλληλα, όμως, διασφαλίζεται, λόγω της βελτιωμένης έκδοσης λογισμικού των πλατφορμών, η απλοποίηση της έκδοσης τιμολογίων, η αποφυγή λαθών και κατ΄ επέκταση η συσσώρευση διοικητικών βαρών για όλους τους εμπλεκόμενους.

Μάλιστα, έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για έκδοση προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, γεγονός που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Ήδη, βέβαια, πολλές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κι έτσι σημαντικό μέρος της υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA πραγματοποιείται ψηφιακά, ήδη, μέσω ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Κίνητρα για επιχειρήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσες επιχειρήσεις ενταχθούν έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο νέο σύστημα θα απολαμβάνουν οφέλη, τα οποία δεν θα ισχύσουν για τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% και

Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο ημερολογιακό έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% στο έτος πραγματοποίησής της.

Τα κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για δαπάνες που διενεργούνται από το φορολογικό έτος 2025, εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Προβληματισμός για νέα βάρη

Βέβαια, εύλογα, πολλές επιχειρήσεις και ειδικά επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που δεν έχουν και τακτική εμπορική δραστηριότητα και αναπτύσσουν πολύ χαμηλή τιμολογιακή “κίνηση” έχουν καταθέσει τον προβληματισμό τους για το ότι πλέον καλούνται σε νέες δαπάνες, καθώς η δωρεάν εφαρμογή e-Timologio της ΑΑΔΕ, δεν έχει πιστοποιηθεί π.χ. για B2G συναλλαγές.

Τα κόστη

Να σημειωθεί ότι η συνδρομή σε πιστοποιημένους παρόχους ξεκινά από περίπου 5ευρώ/μήνα για ετήσια συνδρομή και ανάλογα την προσφερόμενη υπηρεσία αυξάνεται.

Ειδικά για περιπτώσεις συναλλαγών με το δημόσιο από π.χ. ερευνητές, διδάκτορες, που έχουν πολύ χαμηλή τιμολογιακή δραστηριότητα προς το Δημόσιο αλλά αναμένουν πληρωμές από Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας υπάρχει έντονη αντίδραση. Έχει ζητηθεί, μάλιστα, η εξεύρεση λύσης με παράταση χρήσης του e-Timologio ή ενσωμάτωση της δυνατότητας B2G στο e-Timologio.

Σημειώνεται ότι οι ΕΛΚΕ για τιμολόγια εκτός πλατφορμών παρόχων, έχουν ζητήσει έκδοση πιστωτικού σημειώματος μέχρι να ξεκαθαρίσει το “τοπίο”.

Όπως αναφέρεται, “το ζήτημα αυτό, αν δεν διευθετηθεί άμεσα, πλήττει ευθέως την καθημερινότητα εκατοντάδων ερευνητών και πανεπιστημιακών, δηλαδή των ακριβώς αυτών ανθρώπων που το κράτος ισχυρίζεται ότι θέλει να διατηρήσει και να επαναπατρίσει στο πλαίσιο της πολιτικής του brain gain.”

