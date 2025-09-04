Καθυστερήσεις στις κρατικές πληρωμές – Η “νάρκη” για τις μικρές επιχειρήσεις

Η έλλειψη συνέπειας από πλευράς του Δημοσίου στην εξόφληση τιμολογίων και υποχρεώσεων προς επαγγελματίες, προμηθευτές και αναδόχους έργων, επιβαρύνει σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς.

Καμπανάκι για τις κρατικές οφειλές στις ΜμΕ κι όχι μόνο κρούει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, που απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του ζητήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η έλλειψη συνέπειας από πλευράς του Δημοσίου στην εξόφληση τιμολογίων και υποχρεώσεων προς επαγγελματίες, προμηθευτές και αναδόχους έργων, επιβαρύνει σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς, στερώντας ζωτικά κεφάλαια από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη στιγμή που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένες φορολογικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις.

“Φέσια” 4 δισεκ.

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες ξεπερνούν πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται ακόμη και σε συμβάσεις που εκτελέστηκαν πριν από εννέα ή δώδεκα μήνες.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά: επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής, σαφή και αυστηρά χρονοδιαγράμματα εξόφλησης, πρόβλεψη για τόκους υπερημερίας όπου οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν το εύλογο χρονικό όριο, δυνατότητα συμψηφισμών μεταξύ υποχρεώσεων Δημοσίου και ιδιωτών. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θοδωρής Καπράλος: «Δεν μπορεί το κράτος να είναι συνεπές μόνο όταν εισπράττει και να παραμένει ασυνεπές όταν καλείται να πληρώσει. Η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση.»

Το ΓΛΚ

Να σημειωθεί ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο τέλος Ιουνίου, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. ευρώ, με τα νοσοκομεία και πάλι να παραμένουν πρωταθλητές.

Συγκεκριμένα, οφείλουν σε προμηθευτές 1,6 δισεκατομμύρια (στα 1,599 δισ. για την ακρίβεια). Σε αυτά, βέβαια, τα ποσά δεν έχει γίνει ακόμη ολικός συμψηφισμός των υποχρεώσεων που έχουν προμηθευτές για rebate και clawback. δηλαδή, οι υποχρεωτικές επιστροφές που επιβάλλονται στους προμηθευτές Υγείας και αποτελούν ένα δομικό πρόβλημα του όλου συστήματος.

Επίσης, υπάρχουν και 722 εκατ. ευρώ από εκκρεμείς επιστροφές φόρων, που συνυπολογιζόμενες στο όλο χρέος ανεβάζουν τον «λογαριασμό» στα 3,65 δισ. συνολικά. Να σημειωθεί ότι στο “μέτωπο” αυτό υπάρχει πρόοδος καθώς, ενώ τον μήνα Ιανουάριο οι οφειλές από επιστροφές έφταναν στα 915 εκατ. ευρώ, από τον Φεβρουάριο και μετά και μειώθηκαν κατά σχεδόν 20%.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η Κομισιόν έχει θέσει επανειλημμένα το όλο ζήτημα, ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη καταδικάσει τη χώρα για παραβίαση των κοινοτικών κανονισμών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούνιο:

Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, όσα δηλαδή και το Μάιο. Καταγράφεται μια αύξηση 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους. Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεχείς παρεμβάσεις της έχει επισημάνει το όλο θέμα ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία προβλέπει μέγιστη προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές των δημόσιων φορέων υγείας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε συστηματική αποτυχία της χώρας να διασφαλίσει την έγκαιρη εξόφληση ιδιωτών προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, με την κατάσταση να παραμένει προβληματική.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 612 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων. Το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν είχαν φτάσει το δυσθεώρητο ύψος των 1,531 δισ. ευρώ.

Δήμοι – ΟΤΑ: Αυξημένες είναι και οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), προς ιδιώτες. Φτάνουν τα τα 264 εκατ. ευρώ, κατά 33 εκατ. ευρώ περισσότερα, σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Νομικά Πρόσωπα: Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου μειώθηκαν οριακά, από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε 222 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Επιστροφές φόρων: Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 650 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο. Από αυτές: