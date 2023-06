L-Stone Capital: Δυναμική συμμετοχή στη BEYOND και στο ετήσιο συνέδριο του EBAN

Δυναμικό παρών έδωσε η L-Stone Capital στη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND και στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής, στη Θεσσαλονίκη.

O Μιχάλης Στάγκος και ο Θωμάς Αθανασίου, εταίροι της L-Stone Capital, συμμετείχαν σε συζήτηση στο EBAN με θέμα «VCs and Angels – can they work together?». Στο συνέδριο παραβρέθηκε και ο Τζέισον Μανωλόπουλος, επίσης εταίρος της εταιρείας.

Στη BEYOND, o Μιχάλης Στάγκος ήταν συντονιστής της συζήτησης «Investments 2.0: Cultivating an investment culture and the road for internationalisation με την CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ενώ ο Θωμάς Αθανασίου έλαβε μέρος σε πάνελ με θέμα «The three angels of Investment: a VC, a LP, an Institutional».

Ιδιαίτερα επιδραστικές δε, ήταν οι συναντήσεις της L-Stone Capital με ομάδες, που έγιναν κατά τη διάρκεια του EBAN.

Στο πλαίσιο της BEYOND, η L-Stone Capital διοργάνωσε εκδήλωση στο MOMus (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης), με μενού που επιμελήθηκε ο γνωστός σεφ Μανώλης Παπουτσάκης.

Η L-Stone Capital είναι επενδυτικό fund, προσανατολισμένο στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, το οποίο θα διαχειριστεί συνολικά 30 εκατ. ευρώ και έχει ήδη επενδύσει σε δύο νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ ετοιμάζει και τρίτη επένδυση.

