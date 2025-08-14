Ληξιπρόθεσμα χρέη: Νέα ρύθμιση “παγώνει” τις ποινικές διώξεις

Η ρύθμιση, ισχύει αναδρομικά από τις 11 Απριλίου 2025 και καλύπτει ακόμη και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια.

Με νέα ρύθμιση της φορολογικής διοίκησης σταματούν ή αναστέλλονται πλήρως οι ποινικές διώξεις σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ή έχουν λάβει αναστολή είσπραξης.

Ουσιαστικά η ρύθμιση αυτή λειτουργεί ως κίνητρο ένταξης σε διαδικασίες αποπληρωμής χρεών μέσα από ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής οφειλών ή αναστολής είσπραξης, η ποινική δίωξη αναστέλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή η αναστολή.

Επίσης, σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται. Η ρύθμιση, δε, ισχύει αναδρομικά από τις 11 Απριλίου 2025 και καλύπτει ακόμη και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια.

Παράλληλα η ρύθμιση καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται σε διάφορα στάδια (πριν ή μετά την υποβολή αίτησης προς τον Εισαγγελέα, πριν ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης), την υποχρέωση ενημέρωσης του Εισαγγελέα σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

Το νέο πλαίσιο μάλιστα αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νόμιμους εκπροσώπους ή μέλη διοίκησης εταιρειών που έχουν ποινική ευθύνη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους.

Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς, η Φορολογική Διοίκηση είχε την υποχρέωση να κινεί τη διαδικασία δίωξης ανεξαρτήτως αν ο οφειλέτης είχε ήδη μπει σε ρύθμιση.

Έτσι μέχρι σήμερα, αν το χρέος γινόταν ληξιπρόθεσμο και περνούσαν 4 μήνες, η Εφορία ήταν υποχρεωμένη να αποστείλει αίτηση δίωξης στον εισαγγελέα, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης είχε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Η Απόφαση

Αναλυτικά με βάση την απόφαση:

α) διευρύνονται οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης καθώς και αναβολής εκτέλεσης/διακοπής της ποινής, καθώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τις έννομες συνέπειες αυτές επιφέρει πλέον όχι μόνο η υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση αλλά και η αναστολή είσπραξης αυτών.

β) θεσπίζεται -για πρώτη φορά αλλά υπό προϋποθέσεις- ότι η υπαγωγή σε ρύθμιση “τμηματικής” καταβολής οφειλών, αποτελεί ικανό λόγο ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να μην αποστείλουν αίτηση ποινικής δίωξης προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

γ) η αίτηση ποινικής δίωξης “παγώνει»” και σε περίπτωση ένταξης του συνόλου των οφειλών σε αναστολή είσπραξης. Ποιες διώξεις “παγώνουν”.

Με βάση τα παραπάνω, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν:

α) Στις περιπτώσεις όπου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως αν η υπαγωγή στη ρύθμιση ή η αναστολή είσπραξης έλαβε χώρα πριν ή μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών αφότου το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο, να μην προβαίνουν σε αποστολή αιτήσεων ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους.

β) Να αποστέλλουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα αμελλητί αιτήσεις ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή η αναστολή είσπραξης δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ.

γ) Να ενημερώνεται αμελλητί ο αρμόδιος Εισαγγελέας σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής χρεών ή τελούν σε αναστολή είσπραξης.

δ) Να ενημερώνεται αμελλητί ο αρμόδιος Εισαγγελέας σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή παύσης αναστολής είσπραξης των οφειλών.