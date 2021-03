Με ρήτρες μεταρρυθμίσεων οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε νέα επίπονη διαδικασία που παραπέμπει στην αντίστοιχη ήδη γνωστή, από τη μνημονιακή και μεταμνημονιακή περίοδο, θα μπει η χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

ADVERTISING

Όπως υπενθυμίζεται για να μην υπάρχουν παραονοήσεις, από αρμόδιες πηγές εν όψει της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής του τελικού σχεδίου, οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο θα γίνονται, αφού ελέγχονται προϋποθέσεις, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα. Το θέμα βέβαια δεν είναι καινούργιο καθώς συνδέεται με τις συστατικές αρχές του νέου αυτού θεσμού, όπως αποφασίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Επανέρχεται ωστόσο καθώς το υπουργείο Οικονομικών είναι στην τελική ευθεία για τη σύνταξη της ελληνικής πρότασης αλλά παράλληλα προσδοκά και θεωρητικά σε άμεσες πρώτες εκταμιεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πολύμηνη διαπραγμάτευση οι 4 βόρειες χώρες Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Αυστρία με ένα κοινό μέτωπο, υπό τη σιωπηλή αποδοχή της Γερμανίας, ζήτησαν και πέτυχαν οι εκταμιεύσεις να συνδέονται με μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα, όπως αποφασίστηκε, ένα κράτος μέλος μπορεί να μπλοκάρει τις ροές χρήματος σε άλλο κράτος μέλος εάν εκτιμηθεί ότι τα «προαπαιτούμενα» δεν τηρούνται. Επίσης στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται αλλαγές σε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, δημόσια διοίκηση και δημόσια οικονομικά, κάτι που βέβαια στην Ελλάδα είναι πολύ «οικείο» καθώς συνδέεται με τα μνημόνια.

Αυστηρότητα

Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι οι πόροι αυτοί στους οποίους ποντάρει πολλά η Ελλάδα δεν έχουν παραλληλίες με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ αλλά έχουν πολύ πιο αυστηρά περιγράμματα και χρόνους. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι οι πόροι, χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων, θα δίνονται με αυστηρές διαδικασίες ενώ δεν αποκλείεται όταν τα ορόσημα και οι στόχοι δεν εκπληρώνονται, να μπαίνει κόφτης στις εκταμιεύσεις.

Επίσης άλλο ένα σημείο που προκαλεί αίσθηση έχει να κάνει με το ότι το Σχέδιο περά από τη διαβούλευση που έχει γίνει με φορείς κτλ, θα περάσει με μια πολύ γρήγορη διαδικασία από τη Βουλή. Εκεί όπως αναφέρεται, πριν από την υποβολή του Σχεδίου στις Βρυξέλλες, πιθανότατα θα γίνει συζήτηση, αλλά μόνο επί των γενικών αξόνων, καθώς το πλήρες κείμενο θα παραμείνει “κλειστό” ως την τελική του έγκριση από τους Ευρωπαίους. Κι εδώ θα έλεγε κανείς ότι για ένα τέτοιο σημασίας σχέδιο θα έπρεπε για λόγους συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς, να απαιτούνταν μεγαλύτερη εμπλοκή της Βουλής.

Κι αυτό όταν οι πληροφορίες που έρχονται στον φως παραπέμπουν σε διασύνδεση των αλλαγών στο ασφαλιστικό, στην αγορά εργασίας, που άλλωστε προβλέπονται και στο Σχέδιο Πισσαρίδη με τις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Άξονες

Μέσα λοιπόν από μια σειρά από ριζικές αλλαγές που έρχονται με ένα πλάνο νομοσχεδίων και συναντούν τη σκληρή κριτική κομμάτων και φορέων (πχ εργασιακό) η κυβέρνηση φιλοδοξεί να «κλειδώσει» εκταμιεύσεις 32 δις. ευρώ (19,5 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 12 δισ. Προτάσσει ,δε, τους εξής βασικούς του εθνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης:

- Αντιμετώπιση του τεράστιου κενού επενδύσεων με εμπροσθοβαρείς εκταμιεύσεις για έργα ώστε να τονωθεί και το ΑΕΠ κα να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του πρώτου τριμήνου.

- Eενθάρρυνση των συνεργασιών, των εξαγορών και των συγχωνεύσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι ΜμΕ μάλλον βρίσκονται εκτός «νυμφώνος».

- Οι επενδύσεις θα κριθούν με βάση τις επιλεξιμότητες που θα κουμπώνουν με τις βασικές αρχές του Ταμείου

- Προωθείται ενίσχυση της μόχλευσης με την πρόσκληση για συμμετοχή στα έργα ιδιωτών και τραπεζών. Το κράτος προτείνεται να μετέχει το πολύ με 50% μέσω των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να συμμετέχει και αυτός με 20% και η τράπεζα με τουλάχιστον 30

- Δεν θα γίνεται διαχείριση από το δημόσιο αλλά, καθώς θα πρόκειται για κοινοπρακτικά δάνεια, από τις ίδιες τις τράπεζες.

- Θα προκρίνονται έργα με με τη λογική του first in first out. Το έργο που κατατίθεται πρώτο και είναι πιο ώριμο υα τυγχάνει της άμεσης χρηματοδότησης.

- Θα δίνεται έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στα συνδεόμενα έργα με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον θα πάει το 37% όλων των δαπανών θα υπερκαλυφθεί σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό. Τέτοια έργα είναι οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, η διασύνδεση του δικτύου με τα νησιά, η αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και η δημιουργία υποδομών για την αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

Πάντως μετά από δυο μήνες από την υποβολή του Σχεδίου στις Βρυξέλλες, θα η Κομισιόν οφείλει να κάνει τις παρατηρήσεις της, να το βαθμολογήσει κι εν συνεχεία να το προωθήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να το εγκρίνει εντός ενός μήνα.

Έτσι, εκτός απροόπτων και καθυστερήσεων, η τελική έγκριση του ελληνικού Σχεδίου θα έχει γίνει το αργότερο στις 10 Ιουλίου και αν όλα πάνε καλά, ως τον Αύγουστο, η Ελληνική Δημοκρατία θα έχει υπογράψει τη σχετική Σύμβαση και θα εκταμιευθεί η προκαταβολή που υπολογίζεται σε περίπου 4 δισ ευρώ.

Ήδη βέβαια, όπως έχει ειπωθεί, θα αρχίσουν να “τρέχουν” έργα με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, τα οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρουν έγκριση στη συνέχεια από τις Βρυξέλλες όπως για παράδειγμα το νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Σε κάθε περίπτωση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί στο στίγμα του τι προσδοκά του οικονομικό διευθυντήριο της Ευρωζώνης. Όπως προκύπτει από το τεχνικό κείμενο, που προετοίμασε η Κομισιόν για το Eurogroup, “δομικές αλλαγές θα απαιτηθούν για να υποστηριχθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και το νέο “εργαλείο” Ανάκαμψης, είναι κρίσιμο”. Στον “πυρήνα” αυτού του “εργαλείου” είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των οικονομιών, προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικές στις νέες προκλήσεις και την ψηφιακή-”πράσινη” μετάβαση.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις