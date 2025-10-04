Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Οκτωβρίου

Αναλυτικά οι πληρωμές από e- ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από 06 εώς 10 Οκτωβρίου.

Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 56.600 δικαιούχους, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.