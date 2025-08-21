Ολοκληρώνονται οι μεγάλοι διαγωνισμοί άρδευσης ύψους 690 εκατ. ευρώ του προγράμματος ΥΔΩΡ

O Διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και προσωρινός ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και η προσυμβατική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Σε αντίστροφη μέτρηση εισέρχονται τα δύο μεγάλα από τα πέντε συνολικά αρδευτικά έργα ύψους 691 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τους πέντε διαγωνισμούς έχουμε υπογραφές για τα τρία έργα που αφορούν τα αρδευτικά δίκτυα σε Ταυρωπό, Υπέρεια-Ορφανά και Νέστο.

Πλέον σε αντίστροφη μέτρηση για υπογραφές εισέρχονται τα δύο εναπομείναντα έργα που είναι το Φράγμα Μιναγιώτικο στη Μεσσηνία και στο Λασίθι η λιμνοδεξαμενή στα Χοχλάκια και το Φράγμα Αγίου Ιωάννη.

Τα έργα αυτά, που αφορούν τις περιοχές της Λάρισας, Καρδίτσας, Σητείας, Ιεράπετρας, Ξάνθης και Μεσσηνίας, θα εξασφαλίσουν την άριστη λειτουργία και συντήρηση των αρδευτικών υποδομών για τα επόμενα 25 χρόνια σε μια εποχή που το φάντασμα της λειψυδρίας έχει εμφανιστεί και πάλι.

Η λειτουργία αυτών των έργων είναι ουσιαστικά ένας πιλότος για αντίστοιχα έργα για το μέλλον καθώς οι ανάγκες για σύγχρονη άρδευση και ταυτόχρονα καταπολέμηση των φαινομένων λειψυδρίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Η διάρκεια της κατασκευής σύμφωνα με πληροφορίες θα διαρκέσει 2,5 χρόνια εκτός από το Φράγμα Μιναγιώτικο το οποίο θα χρειαστεί 36 μήνες κατασκευών.

Ποια έργα έχουν υπογραφεί

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΕΒ) ΤΑΥΡΩΠΟΥ.

Αφορά νέο σύγχρονο υπογειοποιημένο και πλήρως εποπτευόμενο αρδευτικό δίκτυο για αρδευόμενη έκταση 114.000 στρεμμάτων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 105.400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση από ΤΑΑ 34.200.000 ευρώ ήτοι συνολικά 139.600.000 ευρώ.

O Διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και ανάδοχος είναι η Ένωση Προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΑΒΑΞ Α.Ε. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου 2025.

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-ΟΡΦΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αφορά νέο σύγχρονο υπογειοποιημένο και πλήρως εποπτευόμενο αρδευτικό δίκτυο για αρδευόμενη έκταση 67.800 στρεμμάτων στην Π.Ε. Καρδίτσας και Π.Ε. Λάρισας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 107.200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση από ΤΑΑ 24.044.507,40 ευρώ ήτοι συνολικά 131.244.507,40 ευρώ.

O Διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και ανάδοχος είναι η Ένωση Προσώπων METLEN ENERGY & METALS και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου 2025.

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Αφορά εργασίες εκσυγχρονισμού του υδατοφράγματος Τοξοτών, την κατασκευή διώρυγας μεταφοράς νερού στην πεδιάδα της Ξάνθης και νέο σύγχρονο υπογειοποιημένο και πλήρως εποπτευόμενο αρδευτικό δίκτυο για αρδευόμενη έκταση 56.000 στρεμμάτων στην Π.Ε. Ξάνθης.

Τα 169.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ φτάνει ο προϋπολογισμός σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση από ΤΑΑ 51.000.000 ευρώ ήτοι συνολικά 220.500.000 ευρώ.

O Διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και ανάδοχος είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου 2025.

Ποια έργα οδεύουν προς υπογραφή

1. ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ

Αφορά την κατασκευή φράγματος ύψους 51μ με χωρητικότητα 11 εκατ. m3 καθώς και νέου σύγχρονου υπογειοποιημένου και πλήρως εποπτευόμενου αρδευτικού δικτύου για αρδευόμενη έκταση 35.000 στρεμμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Προϋπολογισμός : 96.494.657,15 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση από ΤΑΑ 29.550.000 ευρώ ήτοι συνολικά 126.044.657,15 ευρώ.

O Διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και προσωρινός ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η Ένωση Προσώπων METLEN ENERGY & METALS , INTRAKAT Α.Ε. και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. και η προσυμβατική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

2. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ. ΙΤΑΝΟΥ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ-ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αφορά την κατασκευή φράγματος στον Αγ Ιωάννη Ιεράπετρας ύψους 52μ με χωρητικότητα 1.7 εκατ. m3, λιμνοδεξαμενής στις Χοχλακιές Σητείας με χωρητικότητα 0.83 εκατ. m3 καθώς και νέων σύγχρονων υπογειοποιημένων και πλήρως εποπτευόμενων αρδευτικών δικτύων για αρδευόμενη έκταση 13.500 στρεμμάτων στην Π.Ε. Λασιθίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 55.900.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση από ΤΑΑ 18.582.900 ευρώ ήτοι συνολικά 74.482.900 ευρώ.

O Διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και προσωρινός ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και η προσυμβατική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.