Παιχνίδι για δύο καταλήγει ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Λίγες ώρες απομένουν για τη λήξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού πώλησης του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Αύριο το απόγευμα το ΤΑΙΠΕΔ, που τρέχει τη διαδικασία, θα έχει στα χέρια του τις δεσμευτικές προσφορές των υποψήφιων επενδυτών. Οι τελευταίες πληροφορίες φέρουν να είναι δύο οι μνηστήρες που θα υποβάλλουν τους φακέλους: Ο Ιταλός διαχειριστής δικτύων διανομής αερίου η Italgas και η τσέχικη EP INVESTMENT ADVISORS (EPH).

Πηγές δεν αποκλείουν και τη συμμετοχή τρίτου ενδιαφερόμενου παίκτη.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του διαγωνισμού πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών είχαν περάσει εκτός της Italgas και της EPH, τα Αυστραλιανά funds FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II) και MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS), το διεθνές fund ΚΚR και η κινεζική κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το παιχνίδι επικεντρώνεται στην Italgas, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Πάολο Γκάλο να δηλώνει με συνέντευξη του στα ΝΕΑ πως θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την ΔΕΠΑ Υποδομών.

Η Italgas είναι ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία, με μερίδιο αγοράς 34% και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, κατόπιν της απόσχισής της από την Snam το 2016. Η Italgas διαχειρίζεται 70.000 χιλιόμετρα δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.

Στον αντίποδα η EPH είναι ένας διακεκριμένος ενεργειακός όμιλος στην κεντρική Ευρώπη, ο οποίος κατέχει και εκμεταλλεύεται περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Η EPH είναι ένας καθετοποιημένος όμιλος ενεργειακών επενδύσεων που εκτείνεται στο πλήρες φάσμα του κλάδου που κυμαίνεται από υψηλής αποδοτικότητας συνδυασμένη παραγωγή, παραγωγή ενέργειας και θερμότητας, μεταφορά φυσικού αερίοαποθήκευση φυσικού αερίου, καθώς και διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου, θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Πωλητές της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι το ελληνικό δημόσιο που κατέχει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια που κατέχουν το 35%. Στη ελληνική εταιρία ανήκουν οι ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ (51%) και η ΔΕΔΑ.

Με δεδομένη την βούληση της Eni Gas e Luce να πουλήσει το 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η ΔΕΠΑ Υποδομών μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανάδειξη του προσωρινού πλειοδότη θα προχωρήσει στην εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

