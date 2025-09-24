Πώς τα γεωπολιτικά ρίσκα καθιστούν σημαντική την ασφάλιση πιστώσεων;

Ξεπέρασαν τα 8 εκατ. ευρώ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις για αφερέγγυους πελάτες, με βάση ενημέρωση της Atradius Hellas το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς εντάθηκαν οι αβεβαιότητες και τα ρίσκα.

Μια ακόμη περίοδο θετικών επιδόσεων έκλεισε, όπως αναφέρει η διοίκηση, η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων Atradius Hellas, με τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2025 να καταγράφονται αυξημένα άνω του 17% σε ετήσια βάση.

Στο ίδιο διάστημα, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις υπερέβησαν τα 8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο υψηλότερη του 25% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2024, με την εταιρεία να στηρίζει εμπράκτως όσους επιχειρηματίες ενεργοποίησαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους προκειμένου να καλύψουν συναλλαγές με αφερέγγυους πελάτες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμο Τζέης, «σε μία εποχή διογκούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, μετά και την επιβολή των αμερικανικών δασμών, αλλά και την εντεινόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπως εξάλλου και του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, οι ασφαλίσεις πιστώσεων αναδεικνύονται σε ένα άκρως χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Η επιμονή, εξάλλου, του υψηλού πληθωρισμού διεθνώς, όπως και το υψηλό κόστος ενέργειας που πλήττει οικονομικά την επιχειρηματική κοινότητα, κυρίως του βιομηχανικού τομέα, καθώς και οι ανεμικές επιδόσεις που παρουσιάζει για τέταρτη συνεχή χρονιά η γερμανική αγορά, επιδρώντας καθοριστικά στη συνολική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιβαρύνουν τα προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές, οδηγώντας όλο και περισσότερους επιχειρηματίες στο να ασφαλίσουν τις πιστώσεις τους».

Ο κ. Γεράσιμος Τζέης, συμπλήρωσε, τέλος, ότι «οι ασφαλίσεις πιστώσεων συνδυαζόμενες με συμπληρωματικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δημιουργούν ένα ισχυρό πέπλο προστασίας των εταιρειών, ιδιαίτερα όσων αναπτύσσονται με οδηγό την εξωστρέφεια».