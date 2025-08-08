Πόσα χρωστάει το δημόσιο σε ιδιώτες;

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, όσα δηλαδή και το Μάιο. Καταγράφεται αύξηση 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους.

Παραμένει ως δομικό πρόβλημα στην οικονομία το “βουνό” χρεών του έχει το κράτος προς τους ιδιώτες. Ο λόγος για οφειλές σε χιλιάδες προμηθευτές, εκκρεμείς συντάξεις και επιστροφές φόρων, που δεν φτάνουν έγκαιρα και γρήγορα στον … προορισμό τους.

Έτσι, με βάση τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο τέλος Ιουνίου, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. ευρώ, με τα νοσοκομεία και πάλι να παραμένουν πρωταθλητές.

Συγκεκριμένα, οφείλουν σε προμηθευτές 1,6 δισεκατομμύρια (στα 1,599 δισ. για την ακρίβεια). Σε αυτά, βέβαια, τα ποσά δεν έχει γίνει ακόμη ολικός συμψηφισμός των υποχρεώσεων που έχουν προμηθευτές για rebate και clawback. δηλαδή, οι υποχρεωτικές επιστροφές που επιβάλλονται στους προμηθευτές Υγείας και αποτελούν ένα δομικό πρόβλημα του όλου συστήματος.

Επίσης, υπάρχουν και 722 εκατ. ευρώ από εκκρεμείς επιστροφές φόρων, που συνυπολογιζόμενες στο όλο χρέος ανεβάζουν τον «λογαριασμό» στα 3,65 δισ. συνολικά. Να σημειωθεί ότι στο “μέτωπο” αυτό υπάρχει πρόοδος καθώς, ενώ τον μήνα Ιανουάριο οι οφειλές από επιστροφές έφταναν στα 915 εκατ. ευρώ, από τον Φεβρουάριο και μετά και μειώθηκαν κατά σχεδόν 20%.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η Κομισιόν έχει θέσει επανειλημμένα το όλο ζήτημα, ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη καταδικάσει τη χώρα για παραβίαση των κοινοτικών κανονισμών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούνιο:

Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, όσα δηλαδή και το Μάιο. Καταγράφεται μια αύξηση 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους. Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεχείς παρεμβάσεις της έχει επισημάνει το όλο θέμα ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία προβλέπει μέγιστη προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές των δημόσιων φορέων υγείας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε συστηματική αποτυχία της χώρας να διασφαλίσει την έγκαιρη εξόφληση ιδιωτών προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, με την κατάσταση να παραμένει προβληματική.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 612 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων. Το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν είχαν φτάσει το δυσθεώρητο ύψος των 1,531 δισ. ευρώ.

Δήμοι – ΟΤΑ: Αυξημένες είναι και οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), προς ιδιώτες. Φτάνουν τα τα 264 εκατ. ευρώ, κατά 33 εκατ. ευρώ περισσότερα, σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Νομικά Πρόσωπα: Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου μειώθηκαν οριακά, από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε 222 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Επιστροφές φόρων: Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 650 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο. Από αυτές: