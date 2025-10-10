Πόσο κοστίζει η αγορά και ενοικίαση κατοικίας στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας το 2025 – Δείτε παραδείγματα

Στην ενοικίαση οι αυξήσεις παραμένουν περιορισμένες, αφού τα μισθώματα βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα.

Σε διαφορετικά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στα Βόρεια Προάστια, το β’ τρίμηνο του 2025.

Η αγορά πώλησης κατοικιών εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική, καθώς η ζήτηση για ιδιοκατοίκηση αλλά και για επενδυτικά ακίνητα αυξάνει συνεχώς τις τιμές. Οι αγοραστές υψηλότερου εισοδηματικού προφίλ δείχνουν σαφή προτίμηση στην αγορά αντί για ενοικίαση, γεγονός που ενισχύει τις αξίες πώλησης.

Αντίθετα, στην ενοικίαση οι αυξήσεις παραμένουν περιορισμένες, αφού τα μισθώματα βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα. Οι ενοικιαστές έχουν μικρότερη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε νέες ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα η άνοδος να συγκρατείται.

Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά και την τάση επένδυσης στην κατοικία ως περιουσιακό στοιχείο με προοπτική υπεραξίας, έναντι της πιο συγκρατημένης ζήτησης για μισθώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κόστους όπως τα Βόρεια Προάστια.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στα Βόρεια Προάστια, ανήλθε στα 3.296 ευρώ ανά τ.μ. από 3.043 το 2024. Το κόστος, δηλαδή αυξήθηκε κατά 8,30%.

Όσον αφορά, τα ενοίκια το κόστος αυξήθηκε, μόλις, κατά 1,20%. Η μέση τιμή βρίσκεται στα 11,34 ευρώ ανά τ.μ. από 11,30 ευρώ πέρσι.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Πωλήσεις

Μεζονέτα, 280 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, Νέα Ερυθραία, πωλείται στα 3.035 ευρώ ανά τ.μ.

Μονοκατοικία, 450 τ.μ., ισόγειο, πέντε υπνοδωμάτια, Νέα Ερυθραία, πωλείται στα 1.777 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 195 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Δροσιά, πωλείται στα 1.897 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 156 τ.μ., ισόγειο, τέσσερα υπνοδωμάτια, Κηφισιά, πωλείται στα 1.794 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 125 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Μαρούσι, πωλείται στα 2.920 ευρώ ανά τ.μ.

Ενοίκια

Διαμέρισμα, 287 τ.μ., 5ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Ψυχικό, ενοικιάζεται στα 13,59 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 230 τ.μ., ισόγειο, τρία υπνοδωμάτια, Κηφισιά, ενοικιάζεται στα 13,4 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 140 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, Βριλήσσια, ενοικιάζεται στα 10,71 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 170 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Φιλοθέη, ενοικιάζεται στα 22,94 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 120 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, Δροσιά, ενοικιάζεται στα 11,25 ευρώ ανά τ.μ.