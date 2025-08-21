Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου και τα επιδόματα ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Εβδομάδα πληρωμών θα είναι η επόμενη για εκατομμύρια συνταξιούχους και δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Στις 26 και 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 2,5 εκατ. συνταξιούχους, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, μεταξύ 18 και 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 53,7 εκατ. ευρώ σε 67.677 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ασφαλιστικού φορέα αλλά και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα, όπως έχει προγραμματιστεί από τους δύο φορείς, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ την ερχόμενη Τετάρτη, στις 20 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11,67 εκατ. ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα όπως είναι επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας. Λίγο νωρίτερα, από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου έως την Παρασκευή 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν σταδιακά, 8,85 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ, κατά το ίδιο διάστημα θα καταβληθούν:

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

2 εκατ. ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

13 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

165.000 ευρώ σε δύο δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μία εβδομάδα μετά, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, θα καταβληθούν οι συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου από τον ΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.