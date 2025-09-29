Που κινούνται οι μεγάλες κτιριακές επενδύσεις της Dimand

Η εταιρεία υλοποιεί μεγάλο έργο της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Fix στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης

«Aυτό που έχει ουσία είναι να αφήνεις αποτύπωμα στη γειτονιά, καλλιεργώντας μία θετική μικροοικονομία και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», υπογράμμισε ο Νικόλαος Ιωάννης Δήμτσας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, παρουσιάζοντας τα εμβληματικά έργα της εταιρείας σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

Ο κ. Δήμτσας εξήγησε ότι η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία ολοκληρωμένων γειτονιών μέσω αστικών αναπλάσεων. Αναφέρθηκε ειδικά στο μεγάλο έργο της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Fix στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι οι άδειες αναμένονται μέσα στο 2025, με το έργο να ολοκληρώνεται στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028. «Όταν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα δείτε την αλλαγή» σημείωσε.

Μεγάλα έργα σε Κρήτη και Παλλήνη

Έναν χρόνο αργότερα (τέλη 2028 – αρχές 2029) αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μεγάλες επενδύσεις στις Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης αλλά και το Cambas Project στην Παλλήνη.

«Εξετάζουμε πάντα τις υποδομές πριν αποφασίσουμε οποιαδήποτε νέα επένδυση» τόνισε ο κος Δήμτσας, αναφέροντας ότι και τα δύο έργα θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα μεταφορών.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές των ακινήτων, ο κος Δήμτσας σημείωσε ότι οι τιμές στη Θεσσαλονίκη παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με την Αττική, καθώς σε ένα νεόδμητο κτίριο το κόστος βρίσκεται στα 18 ευρώ/τμ στη Θεσσαλονίκη, έναντι 30 ευρώ/τμ στην Αθήνα.

Επενδύσεις 164,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Καθαρά κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Dimand το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 27,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% στα 14,4 εκατ. ευρώ, από 11,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024, ενώ η εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε στα 164,2 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της εταιρείας στον κλάδο.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Στις 30.06.2025, το χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη και διαχείριση της Dimand περιελάμβανε 14 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, με χρήσεις που εκτείνονται από γραφεία και logistics μέχρι οικιστικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανήλθε σε περίπου 1,03 δισ. ευρώ, από 1,02 δισ. ευρώ στις 31.12.2024.

Η εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε σε 164,2 εκατ. ευρώ, από 141,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες ανήλθαν σε 95,6 εκατ. ευρώ, έναντι 87,1 εκατ. ευρώ.

Κατά το α΄ εξάμηνο, ο Όμιλος προχώρησε σε συμφωνίες για την απόκτηση σημαντικών ακινήτων στην Παιανία Αττικής και στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Το ακίνητο των Γουρνών αποκτήθηκε στις 10.09.2025, ενώ η ολοκλήρωση για τα ακίνητα της Παιανίας αναμένεται εντός του έτους.

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30.06.2025 ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, έναντι 38,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 54,7 εκατ. ευρώ, από 33,6 εκατ. ευρώ, με το Net LTV να διαμορφώνεται στο 32% (από 23%), σε συνάρτηση με την εντατικοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Λειτουργική επίδοση

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23%, στα 14,4 εκατ. ευρώ, από 11,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το EBITDA παρέμεινε σταθερό στα 17,2 εκατ. ευρώ (α΄ εξάμηνο 2024: 17,3 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2024 περιλάμβαναν κέρδη από αποεπενδύσεις ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν υπήρξαν το 2025.