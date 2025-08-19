Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας

Το κόστος της σύμβασης με τον αναλογούντα ΦΠΑ φτάνει τα 110,08 εκατ. ευρώ.

Σε αδιέξοδο οδηγείται ο διαγωνισμός για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας-Πικερμίου και Σπατών-Αρτέμιδας. Μετά από την κατάθεση προσφυγών που κατατέθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία εξέτασε την υπόθεση, κατέληξε στην απόρριψη του συνόλου των προσφορών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο διαγωνισμός οδηγείται προς ακύρωση και ενδιαφέρον έχει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, δηλαδή αν θα υπάρξει συνέχεια.

Να θυμίσουμε πως με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ΕΥΔΑΠ είχε αποφασιστεί στη δεύτερη φάση της δημοπράτησης να συνεχίσουν τα σχήματα ΜΕΤΚΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΜ από τα συνολικά πέντε σχήματα.

Η εργολαβία Α458 είναι από τις σημαντικότερες, καθώς στο ΚΕΛ (στον Βιολογικό δηλαδή) θα καταλήγουν τα δίκτυα αποχέτευσης που κατασκευάζει μέσω άλλων εργολαβιών η ΕΥΔΑΠ στην περιοχή. Εκεί θα γίνεται η επεξεργασία τους προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη και ορθή διαχείριση των λυμάτων σε μια ευρεία περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Το κόστος της σύμβασης με τον αναλογούντα ΦΠΑ φτάνει τα 110,08 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 88,77 εκατ. ευρώ) και αναμένεται να κινητοποιήσει πολλές τεχνικές εταιρείες. Είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος της ΕΥΔΑΠ για την επαρκή κάλυψη της Ανατολικής Αττικής με δίκτυα αποχέτευσης και την διαχείριση του μέσω των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας Φάσης των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί να έχει διάρκεια 114 μήνες εκ των οποίων οι πρώτοι 30 μήνες αφορούν στο κατασκευαστικό σκέλος. Οι επόμενοι 84 μήνες (7 χρόνια δηλαδή) αφορούν στην ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης του ΚΕΛ. Στο ποσό περιλαμβάνεται ως προαίρεση και η λειτουργία του ΚΕΛ για επιπλέον διάστημα ενός έτους.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της Εργολαβίας διαχωρίζεται στα εξής μέρη και τμήματα, χωρίς ο διαχωρισμός αυτός να αναιρεί τον ενιαίο χαρακτήρα του Έργου:

A. Πρώτο Μέρος (Μέρος 1) του Έργου, που περιλαμβάνει τα τρία τμήματα 1Α, 1Β και 1Γ. Το Πρώτο Τμήμα (Τμήμα 1Α) του Έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

Το Δεύτερο Τμήμα (Τμήμα 1Β) του Έργου περιλαμβάνει τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ και του αγωγού διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση των έργων.

Το Τρίτο Τμήμα (Τμήμα 1Γ) του Έργου περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης, την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΠΕΕ και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

B. Δεύτερο Μέρος (Μέρος 2) του Έργου, που περιλαμβάνει την κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ καθώς και τη συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).