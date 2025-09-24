Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η υποχρεωτική επέκταση του μέτρου πλησιάζει

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το πρώτο όπου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόστηκε στον τουρισμό και την εστίαση, με χιλιάδες εργαζομένους να έχουν προστεθεί στο νέο καθεστώς.

Τα στοιχεία λοιπόν από το περασμένο διάστημα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περαιτέρω αξιολόγηση του μέτρου. Και τώρα είναι στη διάθεσή μας, δημιουργώντας μία ξεκάθαρη εικόνα: Η ΨΚΕ έχει φέρει σημαντικά οφέλη για τους εργαζομένους και σύντομα θα έχουμε την υποχρεωτική επέκταση του μέτρου. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα νεότερα δεδομένα, και πώς οι επόμενες επιχειρήσεις που θα υποδεχτούν το μέτρο μπορούν να προσαρμοστούν ομαλά στην αλλαγή.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα το πρώτο 7μηνο του 2025

Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με εξαιρετικά ενθαρρυντικά στοιχεία για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε πως, στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η ΨΚΕ, κατά το πρώτο 7μηνο του έτους οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η υψηλότερη αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο του τουρισμού, όπου το πρώτο 7μηνο του 2025 οι υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 728%, ενώ ακολούθησε ο κλάδος της εστίασης με αύξηση 301%!

3 Νοεμβρίου: Η νέα ημερομηνία-κλειδί για την ΨΚΕ

Τα παραπάνω δεδομένα αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την αποδοτικότητα της Ψηφιακής Κάρτας στην προστασία της εργασίας. Γι’ αυτό και το Υπουργείο εργάζεται επάνω στην επέκταση του μέτρου. Από τις 3 Νοεμβρίου 2025 σειρά παίρνουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

στην παροχή ενέργειας

στο χονδρικό εμπόριο

στο χρηματοπιστωτικό κλάδο

στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό

Για τους παραπάνω τομείς, από τις 26 Ιουνίου έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Από τις 3 Νοεμβρίου και μετά θα περάσουν σε καθεστώς υποχρεωτικής εφαρμογής, ενώ την ίδια ημέρα «ενεργοποιούνται» και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του μέτρου.

Αποφυγή κυρώσεων και εύκολη μετάβαση με το WorkLife

350.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν στο καθεστώς της ΨΚΕ από τις αρχές Νοεμβρίου. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους σχετικούς τομείς και ακόμα δεν είναι έτοιμες να υποδεχθούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η περίοδος προσαρμογής μειώνεται και η πιθανότητα των κυρώσεων αυξάνεται. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει η web HCM/Payroll λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού WorkLife.

Η ολοκληρωμένη λύση της Entersoft–SOFTONE, μέλος του Ομίλου Olympia, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν άμεσα ένα σύστημα που συμμορφώνεται απόλυτα με τη νομοθεσία. Μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον χρήσης, απλοποιείται η καταγραφή των ωρών προσέλευσης/αποχώρησης του προσωπικού. Πέρα από την τυπική κάλυψη των υποχρεώσεων του μέτρου, η εφαρμογή παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα του ωραρίου και οπτικοποίησή τους, ενώ αυτοματοποιεί την αποστολή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του WorkLife, όμως, είναι τα alerts προστασίας. Οι ειδοποιήσεις αυτές προειδοποιούν την επιχείρηση για λάθη στην καταγραφή των στοιχείων και της επιτρέπουν να τα διορθώσει και να τα επαναδιαβιβάσει, αποφεύγοντας έτσι πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.

Το WorkLife δεν είναι όμως μία εφαρμογή μόνο για την ΨΚΕ. Όπως αναφέραμε, πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου. Έτσι προσφέρει μία σειρά από εργαλεία όπως εφαρμογή μισθοδοσίας, αναλυτικές αναφορές και εργαλεία προσλήψεων. Μάλιστα, η λύση λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο cloud και είναι προσβάσιμη από παντού μέσω web περιβάλλοντος.