SOS για το παραγωγικό μοντέλο με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Η συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο αποκτά χαρακτήρα επείγοντος καθώς μάλιστα οδεύει και στην τελική ευθεία και η απορρόφηση του “πακτωλού” των 100 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία, με κεντρικό το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε μια περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις εντείνονται στο οικονομικό πεδίο, με νέες δυνάμεις να αναδύονται, εμπορικούς πολέμους να εξελίσσονται και τη γεωπολιτική να αυξάνει τους συντελεστές αβεβαιότητας, το ζητούμενο για ανθεκτικότητα στην οικονομία αποκτά άμεσο χαρακτήρα.

Ειδικά εν όψει της ΔΕΘ, όπως και κάθε χρόνο, ο κόσμος της οικονομίας αλλά και η ίδια η κοινωνία έχει “αναμονές” για κυβερνητικές ανακοινώσεις, που θα συμπυκνώνουν ένα στρατηγικό αφήγημα για το “πού πάει η χώρα”, πως χτίζει μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία και πώς απαντά στα μεγάλα αιτήματα των καιρών, χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον της. Έτι περαιτέρω, με νωπά τα διδάγματα της πανδημίας αλλά και της χρεοκοπίας είναι προφανές, ότι στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής είναι το παραγωγικό μοντέλο. Πολύ μελάνι, άλλωστε, έχει αναλωθεί, όπως και πολλές επισημάνσεις από φορείς έχουν γίνει, ωστόσο, παρά τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, μάλλον, δεν έχουν αλλάξει πολλά.

Η δομή του επιχειρείν

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ από τις 977.417 ενεργές επιχειρήσεις, σήμερα, το 25% είναι στον κλάδο του εμπορίου, με τις επιχειρήσεις εστίασης- καταλυμάτων και επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών να ακολουθούν και με μόλις το 6,34%, δηλαδή κάτι παραπάνω από 64.000 επιχειρήσεις, να είναι μεταποιητικές.

Παράλληλα, σε επίπεδο άμεσων ξένων επενδύσεων ο τουρισμός και το real estate είναι στην κορυφή μαζί με την ενέργεια. Και πάλι δηλαδή ένα μεταπρατικό σύστημα κυριαρχεί με τον τουρισμό να είναι κυρίαρχος, χωρίς μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας, που δημιουργεί μεγάλους πολλαπλασιαστές εγχωρίως παραγόμενης αξίας.

Οι νέοι και η νέα φυγή

Προφανώς, λοιπόν, παραμένει ζητούμενο ένα ολιστικό πλαίσιο στρατηγικής, με στοχεύσεις ανά κλάδο, που θα κινητροδοτεί τις όποιες διαθέσιμες εθνικές δυνάμεις, θα ωθεί στην καινοτομία και την οικονομία της γνώσης, δίνοντας όραμα στη νέα γενιά , που από το “παγκάκι των πάρκων”, όπου συζητά τις θερινές βραδιές και ονειρεύεται, αναζητά “μπούσουλα”, επιλέγοντας, όμως, και πάλι, κατά κόρον, τη φυγή στο εξωτερικό. “‘Άραγε κάτι τέτοιο θα κατατεθεί στη ΔΕΘ”, αναρωτιέται η αγορά, που με βάση την εμπειρία “του χθες”, κρατά μικρό καλάθι.

Το μήνυμα του ΕΒΕΑ

Στο φόντο αυτό, ήδη, οι φορείς της αγοράς έχουν φροντίσει να στείλουν στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Ετσι, με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για «μια Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), απέστειλε σήμερα υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του για την ελληνική οικονομία, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Το υπόμνημα σκιαγραφεί μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα, με βασικό σκοπό τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης, εξωστρεφούς και ανθεκτικής ανάπτυξης, που θα διασφαλίζει όρους ευημερίας και προόδου για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Δίνοντας το υπόμνημα στη δημοσιότητα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Παρά τη σταθερή ανάπτυξη και τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών,οι προκλήσεις επιμένουν και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου, ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει βιώσιμα χαρακτηριστικά και δυναμισμό.

Η τρέχουσα περίοδος αποτελεί καταλύτη για τη στρατηγική μετάβαση προς ένα νέο, πιο ανθεκτικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο, αξιοποιώνταςτις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Ένα μοντέλο βασισμένο στη βιομηχανική παραγωγή, την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου, την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της ευφυούς γεωργίας, που θα αξιοποιεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και θα δημιουργεί ποιοτικές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, καλεί την Πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, που θα συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας είναι μια Ελλάδα που παράγει περισσότερο και καλύτερα, εξασφαλίζοντας ευημερία για όλους».

Βασικές Προτάσεις

Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, οργανωμένο σε έντεκα άξονες, καθώς και ειδικές προτάσεις για την περιφέρεια της Αττικής. Εστιάζει, δε, στην επιτάχυνση του παραγωγικού μετασχηματισμού, με μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους από την κατανάλωση στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροδιατροφήνέας γενιάς και την εξωστρέφεια. Προτείνεται η ανασυγκρότηση της βιομηχανικής βάσης, η επένδυση σε ευφυείς καλλιέργειες και η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής εξαγωγών.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Αναβάθμιση του ρόλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), ανάπτυξη του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεωνκαι δημιουργία ενός Ταμείου Χαμηλών Εξασφαλίσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το ΕΒΕΠ

Μιλώντας, παράλληλα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, τη Δευτέρα στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8= ζήτησε γενναίες εξαγγελίες, δίνοντας έμφαση σε μέτρα ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης αλλά και σε 22 προτάσεις για την ανάπτυξη, που μπορούν να δώσουν και δημοσιονομικό χώρο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Την ίδια ώρα και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων,συνοδευόμενη από αναλυτικό υπόμνημα θέσεων, ενόψει των εξαγγελιών της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται, το υπόμνημα αποτυπώνει με ρεαλισμό τις βασικές αγωνίες, αλλά και τις προτάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τη συνεχή διαβούλευση του Συλλόγου με τα μέλη του.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται η ανάγκη για:

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση με αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και κατάργηση στρεβλώσεων,όπως είναι η τεκμαρτή φορολόγηση, το τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η θεσμοθέτηση ακατάσχετου τροφοδότη λογαριασμού.

Απομείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και η θέσπιση μίας ενιαίας ρύθμισης για όλες τις οφειλές στο Δημόσιο, σε 72 έως 120 δόσεις.

Θέσπιση ανώτατων ορίων (fee caps) στις τραπεζικές προμήθειες και τις χρεώσεις POS.

Πρόσβαση σε προσιτή τραπεζική χρηματοδότηση.

Κίνητρα για τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Ουσιαστικό σχέδιο για την δημιουργία περιβάλλοντος, που θα επιτρέψει την μεγένθυση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Ουσιαστική παρέμβαση για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης,ώστε να τονωθεί ο υγιής ανταγωνισμός και το επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, ανέφερε: «Απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να τεθεί επιτέλους η μικρομεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά προνόμια, αλλά ένα σταθερό, λειτουργικό και δίκαιο περιβάλλον, που θα του επιτρέπει να αναπνέει, να επενδύει και να δημιουργεί. Η ΔΕΘ πρέπει να στείλει το σωστό μήνυμα».

Όπως αναφέρεται, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παραμένει ανοιχτός στον διάλογο και δηλώνει έτοιμος να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών για το εμπόριο και τις μικρές επιχειρήσεις.