Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις της ΔΕΘ για τη βελτίωση του εισοδήματος στηρίζουν το εμπόριο

Όσα είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στην επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται για το ελληνικό εμπόριο με τις νέες τεχνολογίες και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις καθώς και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν υλοποιηθεί και εκείνες που σχεδιάζονται παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου, με θέμα «Το Ελληνικό Εμπόριο: Ματιά στο Μέλλον» ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όχι με ευχολόγια, αλλά με ουσιαστικές πολιτικές. «Παράλληλα», προσέθεσε, «ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και τα εισοδήματα. Με παρεμβάσεις για περιορισμό του κόστους της καθημερινότητας, όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τον περασμένο Απρίλιο, με πολιτικές για τη στήριξη της στέγασης και με σημαντικές επενδύσεις στην υγεία και την παιδεία. Ώστε ο καταναλωτής να διαθέτει πραγματική αγοραστική δύναμη, και να μπορεί να στηρίζει το εγχώριο εμπόριο σε σταθερές βάσεις».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε επίσης ότι η αναδιάταξη του διεθνούς εμπορίου εξαιτίας γεωπολιτικών εντάσεων και του σοκ στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού βρίσκει την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση. «Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με πολύ σημαντικές υποδομές, η χώρα μας καθίσταται στρατηγικός κόμβος περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Η στρατηγική προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονες, εμπορευματικά κέντρα), διευκόλυνση των εμπορευματικών με αναβάθμιση των τελωνείων και θωράκιση των εφοδιαστικών αλυσίδων από κάθε είδους κινδύνους».

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες για στήριξη των ΜΜΕ, σημείωσε ότι οδήγησαν στη δημιουργία επιπλέον 35.500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το 2019 έως το 2024 και σε αύξηση των απασχολούμενων κατά 253.000. Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται:

Οι 83 μειώσεις φόρων και εισφορών που έγιναν από το 2019 έως σήμερα. «Ανάμεσα σε αυτές, η μείωση στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 22% και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Παρεμβάσεις με μόνιμο χαρακτήρα, που πραγματοποιούμε με τις δικές μας δυνάμεις, και όχι με δανεικά». Ο περιορισμός του διοικητικού βάρους και της γραφειοκρατίας για την ίδρυση επιχειρήσεων και τις επενδύσεις «που θα κλιμακωθεί με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης το επόμενο διάστημα». Η ενίσχυση των εξαγωγών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας που εγκρίθηκε πρόσφατα. Τα εργαλεία ρευστότητας και χρηματοδοτήσεων με πόρους που υπερβαίνουν το 1,5 δισεκατομμύριο, και απευθύνονται ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών:

δράση ύψους 200 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

δράσεις του ΕΣΠΑ για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας σε αυτές στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τις νησιωτικές περιοχές, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ,

δράσεις του ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση και αλλαγή συσκευών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό στα 281 εκατ. ευρώ,

το εργαλείο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που παρέχει πλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς τους μικρομεσαίους.

«Επιπλέον προγράμματα και εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενεργοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο» προανήγγειλε ακόμη ο κ. Χατζηδάκης.

Ενώ αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη στο εμπόριο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα ευνοεί την αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής για τον εκσυγχρονισμό του εμπορίου, την εξατομίκευση της εξυπηρέτησης και την καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης. Αλλά με δικλίδες, ώστε οι επιχειρήσεις να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα του καταναλωτή και του πολίτη». Συμπλήρωσε δε ότι η τεχνολογία πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για τη μικρή και την μεσαία επιχείρηση ενώ η Πολιτεία από την πλευρά της διαθέτει σημαντικούς πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για την ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.

«Στο νέο μοντέλο εμπορίου το φυσικό κατάστημα θα παραμείνει σημείο αναφοράς για την αγορά και τη γειτονιά, ενώ τα ψηφιακά κανάλια θα είναι το “παράθυρο” στον κόσμο», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεργάζονται στενότερα, οι παραδόσεις των προϊόντων στους καταναλωτές θα γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, και χαμηλότερο κόστος, τα ελληνικά προϊόντα θα προβάλλονται επαρκώς, το ανθρώπινο δυναμικό θα αναβαθμίζει διαρκώς τις δεξιότητές του» κατέληξε.