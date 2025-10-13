Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,3 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,3 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚΔιαβάζεται σε 3'
Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, 7 στους 10 πολίτες αξιολογούν αρνητικά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ σχεδόν ένας στους δύο θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί αξιόπιστη αντιπολίτευση.
- 13 Οκτωβρίου 2025 20:32
Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 δείχνει σημαντική πτώση της επιρροής της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 7 στους 10 πολίτες (70,7%) αξιολογούν αρνητικά τη θητεία της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μόλις 27,5% δηλώνει ότι έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη. Ένα 1,8% απαντά ότι δεν γνωρίζει ή δεν τοποθετείται.
Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση, το 45,1% των ερωτηθέντων απαντά «κανένα», δείγμα της ευρύτερης απαξίωσης που φαίνεται να κυριαρχεί απέναντι στο πολιτικό σύστημα.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται αλλά με φανερά περιορισμένο προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 24,3%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,1%, ενώ η Ελληνική Λύση αναδεικνύεται τρίτο κόμμα με 8,9%, σχεδόν ισόπαλη με την Πλεύση Ελευθερίας που καταγράφει 8,8%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής λαμβάνουν από 3,6%.
Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά, με το ΜέΡΑ25 στο 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,1%, τη Νίκη στο 1,9% και τη Νέα Αριστερά στο 1%.
Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 11,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 10,9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής από 4,5%, ενώ το ΜέΡΑ25 φτάνει το 3,2%. Στο 2,6% βρίσκεται το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 2,3% η Νίκη, και στο 1,2% η Νέα Αριστερά.
Το κόμμα Τσίπρα
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το 69,5% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να το ψηφίσει, ενώ 17,5% εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο. Πιο αποφασισμένοι δηλώνουν όσοι το «σίγουρα θα ψήφιζαν», σε ποσοστό 8,6%, ενώ 4,5% δεν εκφράζει άποψη.
Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οι μεταβολές είναι αξιοσημείωτες: αυξήθηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν σίγουροι ψηφοφόροι του κόμματος Τσίπρα (από 6,5% στο 8,6%), ενώ μειώθηκε σημαντικά εκείνων που δηλώνουν ότι «θα μπορούσαν» να το ψηφίσουν (από 25,3% στο 17,5%). Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό της πλήρους απόρριψης από 63,5% σε 69,5%, καταδεικνύοντας έντονη πόλωση και αδυναμία διεύρυνσης προς το κέντρο.
Στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «κανένας»
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, η απάντηση «Κανένας» έρχεται πρώτη με 31,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 7,9%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 7,5%, ενώ Αφροδίτη Λατινοπούλου και Δημήτρης Κουτσούμπας λαμβάνουν από 2%. Ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται χαμηλότερα, στο 1,8%.
Ακρίβεια στην κορυφή των ανησυχιών
Η δημοσκόπηση δείχνει ξεκάθαρα ότι τα οικονομικά ζητήματα παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναφέρονται από το 55,5%, η οικονομία από 25,6%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου από 16,1%, και η διαφθορά από 15,9%. Το ΕΣΥ απασχολεί το 14,6%, ενώ περίπου 1 στους 10 πολίτες θεωρεί κρίσιμα τα ελληνοτουρκικά και το ενεργειακό κόστος. Η Παιδεία, τέλος, παραμένει για το 9,6% σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται άμεση προσοχή.
Αναλυτικά η δημοσκόπηση:dimoskopisi-Action24