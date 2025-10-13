Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,3 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, 7 στους 10 πολίτες αξιολογούν αρνητικά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ σχεδόν ένας στους δύο θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί αξιόπιστη αντιπολίτευση.

Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 δείχνει σημαντική πτώση της επιρροής της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 7 στους 10 πολίτες (70,7%) αξιολογούν αρνητικά τη θητεία της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μόλις 27,5% δηλώνει ότι έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη. Ένα 1,8% απαντά ότι δεν γνωρίζει ή δεν τοποθετείται.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση, το 45,1% των ερωτηθέντων απαντά «κανένα», δείγμα της ευρύτερης απαξίωσης που φαίνεται να κυριαρχεί απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται αλλά με φανερά περιορισμένο προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 24,3%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,1%, ενώ η Ελληνική Λύση αναδεικνύεται τρίτο κόμμα με 8,9%, σχεδόν ισόπαλη με την Πλεύση Ελευθερίας που καταγράφει 8,8%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής λαμβάνουν από 3,6%.

Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά, με το ΜέΡΑ25 στο 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,1%, τη Νίκη στο 1,9% και τη Νέα Αριστερά στο 1%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 11,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 10,9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής από 4,5%, ενώ το ΜέΡΑ25 φτάνει το 3,2%. Στο 2,6% βρίσκεται το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 2,3% η Νίκη, και στο 1,2% η Νέα Αριστερά.

Το κόμμα Τσίπρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το 69,5% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να το ψηφίσει, ενώ 17,5% εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο. Πιο αποφασισμένοι δηλώνουν όσοι το «σίγουρα θα ψήφιζαν», σε ποσοστό 8,6%, ενώ 4,5% δεν εκφράζει άποψη.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οι μεταβολές είναι αξιοσημείωτες: αυξήθηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν σίγουροι ψηφοφόροι του κόμματος Τσίπρα (από 6,5% στο 8,6%), ενώ μειώθηκε σημαντικά εκείνων που δηλώνουν ότι «θα μπορούσαν» να το ψηφίσουν (από 25,3% στο 17,5%). Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό της πλήρους απόρριψης από 63,5% σε 69,5%, καταδεικνύοντας έντονη πόλωση και αδυναμία διεύρυνσης προς το κέντρο.

Στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «κανένας»

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, η απάντηση «Κανένας» έρχεται πρώτη με 31,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 7,9%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 7,5%, ενώ Αφροδίτη Λατινοπούλου και Δημήτρης Κουτσούμπας λαμβάνουν από 2%. Ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται χαμηλότερα, στο 1,8%.

Ακρίβεια στην κορυφή των ανησυχιών

Η δημοσκόπηση δείχνει ξεκάθαρα ότι τα οικονομικά ζητήματα παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναφέρονται από το 55,5%, η οικονομία από 25,6%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου από 16,1%, και η διαφθορά από 15,9%. Το ΕΣΥ απασχολεί το 14,6%, ενώ περίπου 1 στους 10 πολίτες θεωρεί κρίσιμα τα ελληνοτουρκικά και το ενεργειακό κόστος. Η Παιδεία, τέλος, παραμένει για το 9,6% σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται άμεση προσοχή.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση: