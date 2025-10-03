Ο Μητσοτάκης τα έβαλε με τα social media και το “νέο κύμα λαϊκισμου” για Τέμπη- ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική προειδοποίηση για τα social media απηύθυνε στους νέους ο πρωθυπουργός από το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, ζητώντας να αντισταθούν σε “fake news και σενάρια συνωμοσίας”

Για “νέο κύμα λαϊκισμού από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας” έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Και κάλεσε τους νέους να το αποκρούσουν, προειδοποιώντας μάλιστα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπονται σε “θάλαμο αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων”, όπως είπε.

Ειδικότερα, ο κ.Μητσοτάκης εκτίμησε ότι: “Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει ανάγκη από ακοστολόγητα συνθήματα, μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες και άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας” και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους νέους:

“Πρέπει να αντισταθείτε στο νέο κύμα λαϊκισμού από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δυστυχώς μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας. Είναι οδυνηρό αλλά και αληθινό. Πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή και οικονομικά κέντρα που ελέγχουν Μέσα Ενημέρωσης.”

“Να μη μας παρασύρουν οι μίζερες εντυπώσεις της στιγμής. Να ξέρετε ότι όπως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσουμε και πάλι το 2027” δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους ΟΝΝΕΔίτες αλλά και γενικότερα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. “Οι νέοι ξέρουν ότι πέρα από τα εύκολα συνθήματα υπάρχουν και οι δύσκολες λύσεις”, εκτίμησε άλλωστε.

Ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση στους νέους για τα κοινωνικά δίκτυα

Ο κ. Μητσοτάκης είπε στη συνέχεια στους νέους της ΟΝΝΕΔ: “Ο,τι και εάν επιλέξετε να κάνετε να μην ξεχνάτε ποτέ την αξία της ενασχόλησης με τα κοινά η καθεμία και ο καθένας οφείλει με τον τρόπο του να συνδιαμορφώσει την επόμενη ημέρα της χώρας χωρίς να υποκύπτει στον κυνισμό και κρατώντας σταθερά την πίστη του στη δημοκρατία”.

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΟΝΝΕΔ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πρόσθεσε μάλιστα με νόημα: “Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μία φιλική συμβουλή. Πιστεύω όμως ότι είναι ταυτόχρονα μία ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση ειδικά στους υπόπτους καιρούς που διανύουμε. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται θάλαμοι αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων, μεθοδεύσεων που υπονομεύουν την αλήθεια, με την κοινή γνώμη να μετατρέπεται σε όμηρο παραπληροφόρησης”.

Και τόνισε: “Αυτό το περιβάλλον απαιτεί τη δικιά σας εγρήγορση, αντιστεκόμενοι στις φήμες και το ψέμα, εμμένοντας στις συγκλίσεις και την ενότητα στα σημαντικά”.

“Θα ήταν μοιραίο αν απεμπολούσαμε την πολιτική σταθερότητα”

Ο πρωθυπουργός υπερθεμάτισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ομαλότητας. “Είναι ζητούμενο για πολλά κράτη” σχολίασε και πρόσθεσε: “Θα ήταν μοιραίο αν απεμπολούσαμε αυτό το πλεονέκτημα της πολιτικής σταθερότητας που μόνο η ΝΔ εγγυάται σήμερα”. Εξέφρασε άλλωστε την πεποίθηση ότι: “Δεν διαγράφονται εξωτερικοί κίνδυνοι όταν υπάρχει εσωτερική ενότητα και ενιαία στάση για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική”.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε καταρχήν στην ίδρυση της ΝΔ σαν αύριο πριν από 51 χρόνια. “Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά, με ασφάλεια και με ελπίδα. Ότι θα πάμε μπροστά μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις των Ελλήνων αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο με αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030” δήλωσε.

Χαρακτήρισε την ΟΝΝΕΔ μία αισιόδοξη γέφυρα της παράταξης με το μέλλον και τόνισε τον ρόλο της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. “Δίνουμε τη μάχη στα πανεπιστήμια στις γειτονιές, στο instagram, στα podast” είπε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πριν από λίγα χρόνια νέοι άνθρωποι τον έπεισαν να μπει στο TikTok και πρόσθεσε: “Η πρόκληση είναι τώρα να ανακαλύψουμε τον επόμενο έξυπνο τρόπο επικοινωνίας”.

Δήλωσε επίσης ότι: “Η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται. Τα καλύτερα είναι μπροστά.”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΟΝΝΕΔ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η απάντηση στους “σχολιαστές της αριστεράς” για τους νέους κάτω των 25 που εργάζονται

Αναφέρθηκε φυσικά στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις της ΔΕΘ και ειδικότερα στα μέτρα για τους νέους φορολογούμενους. Και τόνισε ειδικότερα τις αυξήσεις για 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου.

“Η παγκόσμια ακρίβεια και το πρόβλημα της στέγης παραμένουν. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα: τέσσερα εκ. Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν αύξηση εισοδήματος”, τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

“Όταν συζητούσα με το οικονομικό επιτελείο τις επιλογές για τη ΔΕΘ μας απασχόλησε τι ναι κάνουμε για τους νέους. Εκεί έπεσε στο τραπέζι μία ιδέα καινοτόμα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: Οποίος νέος κάτω των 25 έχει έσοδα άνω των 20.000 ευρώ θα πληρώνει μηδέν φόρο. Οι 25 μέχρι 30 με φορολογικό συντελεστή 9% αντί για 22%”, επισήμανε.

“Άκουγα από σχολιαστές της αριστεράς να λένε ποιοι νέοι δουλεύουν κάτω από τα 25. Τους λέω εκεί που πίνετε τους καφέδες σας, κοιτάξτε τα παιδιά που σας σερβίρουν. Γιατί μπορεί εσείς με τον κόσμο της εργασίας να μην έχετε καμία σχέση, αλλά υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που σπουδάζουν και δουλεύουν ή επιλέγουν να μπουν νωρίς στην αγορά εργασίας”, σχολίασε επίσης ο πρωθυπουργός.

Υπερασπίστηκε επίσης την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις που θα φαίνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του χρόνου λέγοντας: “Τα έκτακτα επιδόματα τα χρησιμοποιήσαμε όταν ήταν απαραίτητο στη διάρκεια του covid, αλλά η φιλοσοφία μας είναι η μείωση φόρων με σταθερά μέτρα.”