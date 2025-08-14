Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά τον Δεκαπενταύγουστο

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ σε όλη την χώρα κατά την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι βάσει νομοθεσίας επίσημη αργία και επομένως τα περισσότερα σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή (15/8).

Στο σχετικό άρθρο νόμου τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών αργιών, απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από τις επιχειρήσεις που είναι αδειοδοτημένες να λειτουργούν τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα για την 15η Αυγούστου: Ορισμένα σούπερ μάρκετ, όπως τα shop&go της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και τα OK Market, θα παραμείνουν ανοιχτά. Aνοιχτά αναμένεται να είναι και όλα τα μίνι μάρκετ που ανοίγουν σε Κυριακές και λοιπές αργίες

Επιπλέον επιλεγμένα καταστήματα της LIDL ενδέχεται να λειτουργήσουν σε ορισμένες περιοχές, μπορείτε να δείτε το ωράριο και τα καταστήματα ΕΔΩ.

Γενικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in, My Market, Γαλαξίας, Κρητικός θα είναι κλειστά.

Συνιστάται να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με το κατάστημα που σκοπεύετε να επισκεφθείτε, ώστε να επιβεβαιώσετε την ακριβή ώρα λειτουργίας του.

Σημειώνεται ότι καταστήματα λιανικής και εμπορικά κέντρα είναι επίσης κλειστά.