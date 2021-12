Στη λίστα του Michelin Guide 107 ελληνικά ξενοδοχεία

Με ένα ελληνικό ξενοδοχείο κόσμημα, σε μια ιστορική περιοχή της ενδοχώρας, που απέσπασε το απόλυτο 20 στη βαθμολογία του, ο κορυφαίος οδηγός γαστρονομίας Michelin Guide, ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη λίστα με τα προτεινόμενα ξενοδοχεία του ανά τον κόσμο.

Πρόκειται για το Tainaron Blue Retreat στο Οίτυλο της Μάνης στην Πελοπόννησο, ένα πέτρινο παρατηρητήριο αιώνων, στην άκρη ενός γκρεμού με θέα στο Αιγαίο, είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα πρότυπα πολυτέλειας, διατηρώντας παράλληλα την αναντικατάστατη ρουστίκ γοητεία της αρχικής του δομής.

ADVERTISING

Ο Οδηγός Michelin, σημείο αναφοράς στην παγκόσμια γαστρονομία, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα ξενοδοχεία που δημιουργήθηκε από την Tablet Hotels, θέτοντας τα ίδια πρότυπα για τα ξενοδοχεία, όπως και για τα εστιατόρια.

Από την Ελλάδα επέλεξε 107 ξενοδοχεία, με τη μερίδα του λέοντος να κερδίζουν τα νησιά της Σαντορίνης και της Μυκόνου, αρκετές συμμετοχές από Αθήνα, λίγες από Κρήτη, Δωδεκάνησα και Επτάνησα, ενώ σημαντικές είναι οι δυο συμμετοχές από Ήπειρο.

Ο οδηγός θέτει ένα νέο πρότυπο για τα ξενοδοχεία, θέλοντας να εξισώσει τη λίστα τους με αυτή των εστιατορίων, η οποία προσδίδει όχι μόνο παγκόσμια αναγνώριση και αίγλη αλλά και σημαντικές κρατήσεις.

Η όλη προσπάθεια ολοκληρώθηκε 3 χρόνια μετά την εξαγορά των Tablet Hotels, μιας πλατφόρμας αξιολόγησης ξενοδοχείων αλλά και αξιόπιστη μηχανή για online κράτηση ξενοδοχείων.

Τα κριτήρια για να μπει ένα ξενοδοχείο στη λίστα του Michelin Guide, είναι να ξεχωρίζουν για το στυλ, την εξυπηρέτηση και την προσωπικότητά τους. Σημεία όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια αξέχαστη εμπειρία, ανεξάρτητα από την τιμή.

Η διαδικασία του Tablet μπορεί να διαφέρει από τις ανώνυμες επιθεωρήσεις εστιατορίων του Michelin Guide, αλλά δεν είναι λιγότερο αποτελεσματική. Οι ειδικοί εξετάζουν τα ξενοδοχεία με διάφορες μεθόδους, εκτός από επιτόπιες επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μυστικών inspectors αλλά και από βετεράνους της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Τα ελληνικά ξενοδοχεία που βρίσκονται στη λίστα του Michelin Guide είναι:

Αθήνα

Periscope, The Modernist Athens, St George Lycabettus Hotel, Gatsby Athens, Semiramis Hotel, New Hotel, The Margi, Athens Was, A77 Suites by Andronis, Fresh Hotel, Brown Acropol by Brown Hotels, Radisson Blu Park Hotel Athens, Shila, Perianth Hotel, King George Athens, Hotel Grande Bretagne, Divani Apollon Suites, Grand Resort Lagonissi.

Πελοπόννησος

Μυστράς: Euphoria Retreat - A Holistic Wellbeing Destination Spa, Πάτρα: The Bold Type Hotel, Κρανίδι: Amanzoe, Μονεμβασιά: Kinsterna Hotel, Οίτυλο: Tainaron Blue Retreat, Ναύπλιο: Nafplia Palace, Βυτίνα: Seleni Suites και Γερολιμένας: Kyrimai Hotel

Κρήτη

Ελούντα: Elounda Beach Hotel & Villas, Elounda Peninsula, Blue Palace, Domes of Elounda. Αγιος Νικόλαος: Minos Palace Hotel & Suites, Minos Beach Art Hotel, Daios Cove Luxury Resort & Villas. Χανιά: Domes Noruz Chania, Domes Zeen Chania, Nana Princess. Ρέθυμνο: Rimondi Boutique Hotel

Δωδεκάνησα

Ρόδος: Caesars Gardens Hotel & Spa.

Κως: Pelagos Suites Hotel

Πάτμος: Petra Hotel & Suites

Αργοσαρωνικός

Σπέτσες: Poseidonion Grand Hotel Spetses, Orloff Resort

Κυκλάδες

Αμοργός: Aegialis Hotel and Spa

Μύκονος: Grace Mykonos, Mykonos Riviera Hotel & Spa, Mykonos No5 Suites & Villas, Mykonos Grand Hotel & Resort, Boheme Mykonos Town, Ostraco Suites, Myconian Ambassador, NOMAD Mykonos, Myconian Utopia Resort, Myconian Villa Collection, Myconian Avaton, Mykonos Bliss, The WILD Hotel by Interni, Mykonos Princess Hotel, Bill & Coo Suites and Lounge, De.light Boutique Hotel,

Mykonos Theoxenia, Saint John Hotel Villas & Spa, The TownHouse Hotel Mykonos, Semeli Hotel, Belvedere Mykonos - Main Hotel, Kivotos Mykonos, Santa Marina, Pietra e Mare.

Πάρος: Parilio, Summer Senses Luxury Resort, Acron Villas, Cove Paros,

Νάξος: Finikas Hotel.

Φολέγανδρος: Anemi Hotel

Σαντορίνη: Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, Santorini Secret Suites & Spa, Katikies Santorini, Mystique, a Luxury Collection Hotel, Santorini, Kirini Suites & Spa, Perivolas Lifestyle Houses, Chromata, Homeric Poems, Astarte Suites, Vedema, a Luxury Collection Resort, Istoria Hotel, Canaves Oia Epitome, Andronis Arcadia, 1864 The Sea Captain's House, Canaves Oia Sunday Suites, The Saint Hotel, Hommage Villa Collection, Cavo Tagoo Santorini, Kivotos Santorini, Dreams Luxury Suites, Vora, The Tsitouras Collection, Aigialos, Carpe Diem, Bellonias Villas.

Επτάνησα

Λευκάδα: San Nicolas Resort

Κεφαλονιά: Emelisse Hotel

Ζάκυνθος: Porto Zante Villas & Spa, Lesante Blu Exclusive Beach Resort

Κέρκυρα: Domes Miramare Corfu





Καβάλα: Imaret

Ήπειρος: Aristi Mountain Resort, Αρίστη, Salvator Hotel Villas & Spa Πάργ

Λέσβος: Eressian Hotel & Hammam Spa

Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του NEWS 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις