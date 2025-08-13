Τα αυγουστιάτικα “μακροβούτια” της αγοράς

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διατηρήθηκε σε έντονα αρνητικό έδαφος, με τον επίμονο πληθωρισμό να έχει επιπτώσεις στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Να “ζεστάνουν” το ταμείο τους προσπαθούν, βοηθούντος και του τουρισμού, που είναι στην κορύφωσή του, οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου, εστίασης, αλλά και οι αλυσίδες αξίας που χτίζονται γύρω από αυτούς του κλάδους. Μετά από ένα εξάμηνο, που όπως αναφέρεται κατά κόρον από τους ανθρώπους της αγοράς, παραπέμπει στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, καταγράφεται μια αναθέρμανση της ζήτησης, αναγκαία, όπως τονίζεται για να βγουν οι μεγάλες υποχρεώσεις.

Η πτώση

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση αναφορές από στελέχη της αγοράς, οι περισσότεροι κλάδοι μέχρι και τις 15 Ιουλίου κατέγραφαν μείωση πωλήσεων σε διψήφια ποσοστά. Γινόταν, δε, λόγος για πτώση έως και 20% στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, για πτώση πάνω από 40% στα αλκοολούχα και ανάλογη πτώση στην εστίαση. Σε παράλληλη πορεία ήταν και το εμπόριο ρούχων και υποδημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μείωση 5,6% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο εφέτος, καθώς ο τζίρος κινήθηκε καθοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Ειδικότερα, πτώση των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Ένδυση- Υπόδηση (12,8%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (10,3%), Πολυκαταστήματα (9,4%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (9%) και Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,4%).

Στον αντίποδα, αυξήθηκαν σε: Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (4,4%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (3,2%) και Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (2,8%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 5,6% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε μείωση 1,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 4,4% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε μείωση 1,1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,1% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

Οι προσδοκίες

Με βάση, δε, τα αποτελέσματα για τον Ιούλιο της ‘Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, που δημοσιοποιήθηκε την 1η Αυγούστου, στο Λιανικό Εμπόριο σημειώνεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών σε όλους τους κλάδους του, όπως άλλωστε και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, όπου καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 9 μηνών.

Μάλιστα αναφέρεται, ότι οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώνονται, με το 59% των νοικοκυριών να αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης.

Παράλληλα το ΙΟΒΕ αναφέρει ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο εξασθενεί σημαντικά τον Ιούλιο και διαμορφώνεται στις 93,4 μονάδες, από 105,9 μονάδες τον Ιούνιο. Η υποχώρηση αυτή αφορά όλους τους εξεταζόμενους βασικούς κλάδους.

Ως προς τον βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον αυτός διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς το 72,5% θεωρεί ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 65,2% τον Ιούνιο.

Την ίδια ώρα, σε ανάλυσή της η Eurobank, που δημοσιοποίησε, χθες, 12/8. (7 Ημέρες Οικονομίας), αναφέρει ότι “ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διατηρήθηκε σε έντονα αρνητικό έδαφος, με τον επίμονο πληθωρισμό να έχει επιπτώσεις στις προσδοκίες των καταναλωτών.”

Παράλληλα αναφέρει ότι “σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2025, ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα παρουσίασε πτώση κατά 0,7 μονάδες. Αυτό το αποτέλεσμα προήλθε από τη χειροτέρευση του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή και από την οριακή υποχώρηση των δεικτών εμπιστοσύνης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες”.

Ο τουρισμός

Τούτων δοθέντων και με τις εκπτώσεις μέχρι και τον Ιούλιο να μην έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα (οι εκτιμήσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά – ΕΒΕΠ κάνουν λόγο για πτώση έως -18% στις πωλήσεις φυσικών καταστημάτων, λόγω μειωμένης επισκεψιμότητας τον Ιούλιο), καθώς ο καύσωνας αλλά και η μειωμένη αγοραστική δύναμη “φρέναρε” τη ζήτηση, η αγορά εναποθέτει ελπίδες στον τουρισμό, που και αυτός, όμως, έχει επηρεαστεί από το πληθωριστικό κύμα που επικρατεί διεθνώς.

Υπενθυμίζεται ότι Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε στα τέλη Ιουλίου. με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Καφούνη. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα. Βασιλική Κουτσούκου, ο κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης, μέλος της Επιτροπής Τουρισμού της ΕΣΕΕ και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας, η κα. Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ και η κα. Κλειώ Καρανίκα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της ΕΣΕΕ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τομείς όπου οι συνέργειες τουριστικού και εμπορικού τομέα μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση επισκεπτών με αγοραστικό ενδιαφέρον, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Κοινός στόχος η ανάδειξη της αγοραστικής εμπειρίας στην Ελλάδα – Shopping in Greece – με σκοπό: