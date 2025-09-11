To 2026 ξεκινά η μεγάλη επέκταση του αεροδρομίου “Ελ. Βενιζέλος” της Αθήνας

Στόχος είναι σταδιακά μέχρι το 2032 να έχει ολοκληρωθεί η νέα εικόνα του διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας που περιλαμβάνει σημαντικές επεκτάσεις τόσο του κύριου terminal όσο και του δορυφορικού με νέες θέσεις στάθμευσης (φυσούνες) και συνολική επέκταση των υπαίθριων χώρων.

To 2026 ξεκινούν τα μεγάλα έργα επέκτασης του αεροδρομίου “Ελ. Βενιζέλος” της Αθήνας. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου που εξέδωσε η εταιρεία παραχώρησης, προχωρούν παράλληλα τα πρώτα έργα που υπεγράφησαν το καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός για την κατασκευή νέου πολυώροφου πάρκινγκ και νέας πίστας αεροσκαφών κόστους 188 εκατ. ευρώ με το σχήμα ΤΕΡΝΑ-REDEX να αναλαμβάνει τα ηνία.

Τα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027 δίνοντας νέες δυνατότητες στο αεροδρόμιο. Οι χώροι στάθμευσης λόγω της αναγκαστικής -λόγω των έργων- κατάργησης του ενός από τα δύο πάρκινγκ, “γέμισε” με οχήματα τα πάρκινγκ μακράς διαρκείας, καθώς μεταφέρθηκε στον ίδιο χώρο και το πάρκινγκ μικρής διάρκειας.

Σε σχέση με τον βασικό διαγωνισμός ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ, ήδη από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση με το κάλεσμα των εταιρειών για το Early Contractor Involvement και οι BIG 4 των κατασκευών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις τοποθετείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και τα πρώτα έργα θα ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Τα σχήματα που διεκδικούν το μεγάλο συμβόλαιο είναι ΤΕΡΝΑ-REDEX, AKTOR (μαζί με εταιρεία αλλοδαπής) και METKA-ΑΒΑΞ.

Στόχος είναι η κάλυψη των συνεχώς διευρυμένων αναγκών του αεροδρομίου που σε σχέση με την επιβατική κίνηση το 2024 έκλεισε με 31,5 εκατ. επιβάτες και ήδη στο πρώτο οκτάμηνο έχει εξυπηρετήσει πάνω από 21 εκατ. επιβάτες.

Στόχος των έργων επέκτασης είναι να μπορεί το 2032 το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί μέχρι και 40 εκατ. επιβάτες σε ετήσια βάση. Το συμβόλαιο του 1,1 δισ. ευρώ θα γίνει αντικείμενο μεγάλης μάχης μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας.

Περιληπτικά η επέκταση περιλαμβάνει επεκτάσεις του terminal κατά 150.000 τμ (+68% σε σχέση με σήμερα). Βασικά στοιχεία της επέκτασης περιλαμβάνουν την αύξηση των χώρων του αεροσταθμού, τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών και οχημάτων, καθώς και την ανάπτυξη νέων χώρων για εστίαση και λιανική, χωρίς την προσθήκη νέου διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης

Να θυμίσουμε ότι ο project manager που θα αναλάβει όλα τα έργα των επεκτάσεων, δηλαδή όλων των έργων επέκτασης του τερματικού σταθμού και των συνοδών, είναι το σχήμα HILL INTERNATIONAL-AECOM-SALFO.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι συνολικές επενδύσεις στο πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου ανέρχονται σε 42,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,5 εκατ. ευρώ αφορούν ληφθείσες κατασκευαστικές υπηρεσίες, 23 εκατ. ευρώ πληρωμές προκαταβολών και 173.806 ευρώ κεφαλαιοποιηθέν κόστος δανεισμού.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς επιβατικής κίνησης ανά περιοχή κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, όλες οι περιφερειακές αγορές σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη. Διψήφιο ποσοστό αύξησης καταγράφηκε από την Ανατολική Ευρώπη (+13,6%) και την Αμερική (+14,6%), με τη Δυτική Ευρώπη (+6,9%) να έπεται. Η σημασία των συγκεκριμένων αγορών αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86% της συνολικής διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου.

Σημαντική ανάπτυξη σημειώθηκε επίσης και από τις αγορές της Μέσης Ανατολής (+22,4%), της Αφρικής (+20,4%) και της υπόλοιπης Ασίας (+18,9%), με ποσοστά που πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.