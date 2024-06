The Ilisian: Η μεταμόρφωση του Hilton και η νέα εποχή στον τουρισμό της Αθήνας

Το Hilton Αθηνών μεταμορφώνεται σε The Ilisian, ένα πολυδιάστατο προορισμό, συνδυάζοντας ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες, εστιατόρια, καταστήματα, και χώρους ευεξίας.

Η Αθήνα αλλάζει. Ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της, το ξενοδοχείο Hilton, αλλάζει, μεταμορφώνεται και παίρνει μαζί του ένα μικρό, αλλά σημαντικό, κεφάλαιο της ιστορίας της ελληνικής πρωτεύουσας, για να ξεκινήσει ένα νέο. Πέρασαν 61 χρόνια από τότε που άνοιξε για πρώτη φορά την επιβλητική του κεντρική πύλη, με τα εγκαίνια του να σηματοδοτούν την «είσοδο» της χώρα μας στη διεθνή ξενοδοχία, να αλλάζει το προφίλ της περιοχής των Ιλισίων, να «μετονομάζει» σε «περιοχή Χίλτον» ότι βρίσκεται δίπλα του.

Για έξι δεκαετίες τα δωμάτια του φιλοξένησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, ποικίλες λαμπερές εκδηλώσεις, επαγγελματικές, κοινωνικές. Η επιρροή του ξενοδοχείου ήταν μεγάλη, οι ιδιοκτήτες του πάντοτε επιφανείς, από τον εμπευστή του Ιγκόρ Πεζά και τον ανιψιό του Απόστολο, τον άνθρωπο που δημιούργησε την ξενοδοχειακή αλυσίδα τον Αμερικανό Κόνραντ Χίλτον, τον εφοπλιστή Στρατή Ανδρεάδη. Ευτύχησε και στα χέρια των τραπεζών, της κρατικής Ιονικής, αργότερα της Alpha Bank, μέχρι που πριν από 8 χρόνια είχε την τύχη να πωληθεί σε ανθρώπους με αξίες, αρχές και όραμα. Στο τιμόνι του Hilton βρίσκεται ο επιχειρηματίας του τουρισμού Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και η TEMES, που ήδη με την Costa Navarino, όχι μόνο δημιούργησαν στο τουριστικό γίγνεσθαι της χώρας μας αλλά και καινοτόμησαν.

Τον Ιανουάριο του 2022 η πύλη του ξενοδοχείου έκλεισε, για να ξεκινήσει η μεταμόρφωση του σε έναν πολυδιάστατο προορισμό. Ξενοδοχεία, υπερπολυτελείς κατοικίες, εστιατόρια, καταστήματα, λέσχες μελών, συνεδριακές εγκαταστάσεις, κέντρα ευεξίας και πόσα άλλα θα συνθέτουν τη νέα του εικόνα. Δεν θα είναι για τους πολλούς, δεν θα είναι ένα ακόμη ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα, δεν θα είναι ένα ακόμη σημείο συνάντησης. Θα αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας της χώρας. Ένα σημείο διεθνούς εμβέλειας, επιρροής, ένας λόγος για να έρθουν στην Αθήνα, άνθρωποι με σημαντική οικονομική δύναμη, ταξιδιώτες με υψηλές απαιτήσεις. Η Αθήνα ως σύγχρονη μητρόπολη του κόσμου, πρέπει να έχει στη φαρέτρα του τουριστικού της προϊόντος αυτού του είδους τις υποδομές και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

The Ilisian

Χτες το πρωί, Πέμπτη 20 Ιουνίου, σε μια εκδήλωση που έγινε μέσα στο εργοτάξιο, ο πρόεδρος της TEMEΣ Α.Ε. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος αποκάλυψε το όνομα που θα βρίσκεται πάνω από τη νέα μορφή, τη νέα ταυτότητα που πάλαι ποτέ Χίλτον. «THE ILISIAN». Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με θερμά λόγια για αυτή την επένδυση, μοιράστηκε το όραμα των δημιουργών και είπε ότι πρόκειται για ένα νέον τρόπο αστικής τουριστικής ανάπτυξης, ένα οικοσύστημα διεθνούς βεληνεκούς. ««Το THE ILISIAN μετατρέπεται σε μία γέφυρα που ενώνει το παρόν με το παρελθόν, οδηγώντας συνολικά και την πρωτεύουσα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κωνσταντακόπουλος, φανερά συγκινημένος, εξέφρασε το σεβασμό στην ιστορία του Χίλτον: «Με μεγάλο σεβασμό στη μοναδική ιστορία αυτού του εμβληματικού κτιρίου, αισθανόμαστε την ευθύνη της αναγέννησής του, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό, δημιουργώντας αναμνήσεις για μια ζωή. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και έμπνευσης όπου οι διεθνείς επιρροές δένουν αρμονικά με τον τοπικό του χαρακτήρα».

Το νέο οικοσύστημα του The Ilisian

Το μέχρι πρότινος ξενοδοχείο Hilton θα ανοίξει στο τέλος του 2025 και δεν θα είναι πια ένα απλό ξενοδοχείο, αλλά ένα οικοσύστημα πολλαπλών χρήσεων και εμπειριών όπου θα συνυπάρχουν ένα νέο ξενοδοχείο και κατοικίες των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας, ευεξίας, shopping καθώς και μια σύγχρονη λέσχη μελών, συνδέοντας τον κόσμο με την σύγχρονη Αθήνα.

Το όνομα THE ILISIAN, εμπνευσμένο από τον ιστορικό ποταμό Ιλισό καθώς και από τη γειτονιά των Ιλισίων, εκφράζει την διαχρονικά άρρηκτη σχέση του νέου προορισμού με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής. Στόχος του THE ILISIAN είναι να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είναι μέρος της ταυτότητας του κτιρίου, προσφέροντας ταυτόχρονα, εμπειρίες της αυθεντικής, μοντέρνας Αθήνας. Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, το THE ILISIAN επιδιώκει να συνδέσει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της πόλης, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες.

H νέα επιρροή του The Ilisian

O καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η ομάδα του στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών, παρουσίασε τη μελέτη που ανέδειξε την οικονομική και κοινωνική επίδραση του νέου προορισμού. Μιλώντας για την επένδυση που θα ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), τόνισε ότι η συνολική επίδραση του THE ILISIAN μέχρι και την πρώτη 5ετία λειτουργίας του θα ξεπεράσει το 1,25 δις ευρώ, θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 800 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ κατά τη λειτουργία του θα απασχοληθούν άμεσα έως και 800 εργαζόμενοι (3 φορές περισσότερες θέσεις από την προηγούμενη λειτουργία ως ξενοδοχείο).

INTIME

THE ILISIAN – ένα οικοσύστημα εμπειριών

Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο Conrad Athens, που αποκτά για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες με μοναδική θέα στην Αθήνα, καθώς και μία mega σουίτα 400 τ.μ. Ακόμη, 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences, στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ήδη οι κατοικίες έχουν πωληθεί.

Στο THE ILISIAN θα υπάρχουν επίσης μια σύγχρονη λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια, επιλεγμένα καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και χώροι άθλησης και ευεξίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

Ο σχεδιασμός του THE ILISIAN βασίστηκε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζοντας τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την επίτευξη πιστοποίησης LEED Gold.

Η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του THE ILISIAN διατηρεί και αναδεικνύει όλα τα εμβληματικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τις προσόψεις που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης.